美傳再收緊英偉達售華晶片限制

DeepSeek號稱用「閹割版」晶片做出匹敵美國的人工智能（AI）大模型，幾可肯定中國科技產業會再遭打壓。果然，消息指，上任未夠半個月的特朗普政府初步討論再收緊英偉達（Nvidia）向中國出口晶片的管制。英偉達發言人稱準備好與新政府合作，股價周三再挫4.1%後，周四早段曾挫近2%。

據了解，新政府正考慮把英偉達「翻閹」而成、專供中國的圖像處理器（GPU）「H20」納入管制範圍，繼承前朝政府「你閹我再禁」的做法。之所以強調非常初步，原因是本屆政府官員仍未完全「埋位」，尚在排列工作優先次序。不過，獲特朗普提名出任商務部長的盧特尼克赴參議院出席提名聽證會時表明，其半導體出口管制會「非常強硬」。

ASML：遙遙領先中國 盧特尼克掌舵多年的投行日前才籲投資者撈底英偉達，截至去年10月底止9個月，英偉達靠「閹割版」GPU實現中國收入（含本港，不計台灣）按年增38.44%，但佔比縮8.84個百分點至12.69%。早前有華為員工向英媒放風，說新版昇騰晶片910C會解決晶片間協作上的短處，「配備新一代軟件，更便於AI開發者使用」，劍指英偉達晶片在軟件配套上的優勢。

至於讓英偉達的晶片由設計圖變成實物的荷蘭光刻機生產商ASML，其財務總監達森表示，不要說中國永達不能追趕ASML，但公司現時擁有的技術乃經過多年投入淬鍊而成，遙遙領先中國。行政總裁福克卻補充，地緣政治風險可能會使公司今年收入貼近指引範圍的下限（300億歐元），重申任何人降低AI的成本對ASML都是好事。

軟銀擬1950億投資OpenAI AI競賽白熱化下，日本軟銀集團正與一同參與特朗普「星門計劃」的OpenAI磋商，向其投資最多250億美元（約1,950億港元）。