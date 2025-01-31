歐降息0.25厘符預期 Euro彈散

正如市場所料，歐洲央行下調3大政策利率0.25厘，其中存款利率降至2.75厘，主要再融資操作（MRO）和邊際貸款利率（MLF）各減至2.9厘及3.15厘。歐元兌美元先升後回，報1.0437美元，兌港元報8.1304。

議息聲明重申，大多數指標反映基本通脹能可持續地處於政策目標，承認經濟遇上逆風，實質收入提升可望連同之前緊縮銀根的影響消退，支撐需求；跟上月略為不同的是添加「工資增速如預期緩和」。行長拉加德稱，本次議息完全沒討論過減息半厘，但商討何時停止減息仍為時尚早。

歐央行上月已調低歐元區2024至2026年的經濟增長預測。上季歐元區國內生產總值（GDP）增長0.9%，遜預期；龍頭德國的GDP跌0.2%之際，「二哥」及「三哥」法國和意大利的GDP增速齊遜預期，分別錄0.7%及0.5%。

H&M業績差 股價曾瀉5% 來自瑞典的國際快時尚品牌H&M集團公布業績，截至去年11月底止季度，收入差過市場預期，股價昨曾瀉5.87%。季內，大本營西歐市場生意額按年增長4%（固定匯率‧下同），美洲收入按年跌1%，亞洲、大洋洲及非洲按年跌2%。

不過，去年12月至本周二的生意額按年升4%。H&M相信，通脹及息口回落有助緩和消費者的壓力，分散的供應鏈有助應對國際貿易的不利外部衝擊。