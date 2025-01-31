聯儲未減息 遭「特」級訓斥

鮑威爾︰觀望新政府舉動 不急調整利率 自詡比央行更懂利率、綽號「懂王」的美國總統特朗普上周公開呼籲聯儲局減息，但有明確使命防範高通脹的聯儲局在本港時間周四凌晨一如預期維持利率不變，且全票無異議通過，更從議息聲明刪走「通脹已朝（聯邦公開市場）委員會（FOMC）2%目標取得進展」的表述，僅保留「仍有些高企」，擺出政策重心重新轉移至物價的姿態。主席鮑威爾隨後淡化措辭轉變的意味，但也「拂逆聖意」，說聯儲局毋須急於調整政策利率。

不久特朗普即向聯儲局和自己7年前任命的鮑威爾開炮，指責他們製造通脹卻無力解決，罵道如果不花那麼多時間在DEI（多元、平等及包容）、性別意識形態、「綠色」能源和子虛烏有的氣候變化上，通脹從來不會演變成問題。

反之，他會解放美國的能源生產、削減監管、平衡國際貿易，以及重振美國製造業；批評聯儲局監管銀行一塌糊塗，財政部會領軍廢除不必要的監管，讓美國國民和企業得以充分借貸。

在記者會上，鮑威爾對特朗普基本上是避而不談，僅說暫時只能觀望其經濟政策實際出台，始能評估對經濟的影響。他補充，即使既不緊縮、又不擴張的「中性利率」是多少，完全無法準確判斷，現時息口比它高很多，但不改美銀「減息周期已完」的觀點。

金管料港息高企 慎防風險 香港金融管理局表示，聯儲局未來減息步伐仍有不少變數，取決於美國通脹和就業數據走勢、之前減息的效果、新政府財政和經濟貿易政策。儘管本港金融及貨幣市場運作維持暢順，市場流動性和港元匯率穩定，但本港利率於可見的一段時間內仍可能高企，籲市民置業、上會或借貸時小心利率風險。

聯儲局凍息一大原因是對美國經濟頗有信心。議息聲明提到，近期指標反映經濟活動繼續在堅穩的步伐擴張，對就業市場的表述「向上修訂」為「依然穩固」。

美上季GDP增2.3% 遜預期 獨立經濟研究機構Ronsenberg Research擔心當局誤判形勢，直指職位增長實際上弱很多，「全部都是兼職，招聘率絕對經已插水」。上周美國新申領失業救濟人數跌至20.7萬，前周持續申領人數跌至185.8萬，均少過預期。

特朗普再次擋掉美國首位女總統誕生，跟選民不滿前朝政府治理經濟不無關係。初步數據顯示，去年末季，即拜登任內最後一個完整季度，美國國內生產總值（GDP）按季增長放緩至2.3%（以年率計），遠遜預期，但全年計，美國經濟增長率仍有2.8%。

議息結果及經濟增長初值出爐後，芝商所FedWatch工具顯示，交易員仍押注聯邦基金利率在6月前都維持在目前4.25至4.5厘。

道指高開168 期金破頂 美匯指數曾回落至107.5，10年期國債孳息率收復4.5厘關口。美股3大指數周四早段做好，道指升168點，報44,882點；標指升41點，報6,080點；以科技股為主的納指升153點，報19,632點。紐約期金每安士曾升1.58%，觸及2,837.74美元的新高。

商務部統計顯示，上季美國消費升4.2%，不但是7季最勁，更為GDP增長貢獻2.82個百分點，抵銷民間固定資產投資回落5.6%的影響。多少反映人工智能（AI）基建投資的「資訊處理設備」部分以年率計5,080億美元，按年增6.87%。

詳解美國經濟增長動力 聯邦基金利率近年走勢