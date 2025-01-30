板塊分析：華旅遊打車平台受惠春運

中國春節假期到來，消費及出行需求旺盛。據航旅縱橫數據，截至1月22日，今年春節假期內地國內航線機票預訂量逾958萬張，出入境航線機票預訂量按年增長約21%至逾172萬張。另有數據顯示，截至1月25日早上9時，鐵路12306網站已累計發售春運期間車票3.11億張，當日預計發送旅客數較上一日多近93萬人次至1,525萬人次，計劃加開超過2,100列客運列車，內地鐵路亦迎來春運高峰。

交通運輸部等部門及航班管家預計，春運鐵路及民航客運量分別有望按年增加5.5%及增加10.9%，至分別突破5.1億人次及9,000萬人次。故此，今年鐵路及民航客運量規模有望創歷史新高，顯示節慶相關出行及文旅消費需求增強，相信出行及旅遊平台可受惠。

受惠於申遺成功後的首個中國春節熱度、「中國免簽」熱度及「TikTok難民潮」湧入小紅書下的中國文化輸出等，吸引更多外國人來體驗中國春節，地方特色非遺民俗活動等非遺文化熱度亦有所提升。

此外，春運及文旅出行需求帶動下，線上打車等出行平台亦有得益。據滴滴出行數據，春運以來，前往機場、火車站等大型交通樞紐的打車訂單按年上漲16%，入境用戶滴滴出行訂單上漲超過55%，預計春節期間打車需求按年上漲25%。

同時，受冰雪熱度及海島熱度推動，春運首周哈爾濱和三亞異地用戶打車需求，較春運前分別上漲17%和20%；遠距離出行需求亦有提升，滴滴預計今年跨城訂單將按年上漲27%，10公里以上的遠距離訂單按年上漲15%；本地打車訂單亦受益於春節文化活動及親友聚會等需求等，夜間出行佔比較平日將明顯增多，預計需求較去年上漲約25%。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興（作者為註冊持牌人士，未持有上述股份）