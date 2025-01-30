大行觀點：強美元恐衝擊東南亞股市

雖然環球投資者對美國股票配置升至歷史以來高位，而市場在美國強勁經濟數據出爐後，對減息預期降溫，令市場氣氛更審慎。特別是由於早前國債息口趨升，及人民幣疲弱，預計將導致在香港上市的內地股票受壓。相比之下，內地政府已採取措施促進消費，但政府債券收益率偏低，仍反映經濟持續放緩。

亞洲貨幣於20年低位徘徊，市場投資情緒仍然較低落。美元強勢及國債收益率較高，料繼續主導市場，尤其給東南亞國家帶來壓力。

中港股票方面，雖然估值上升，但全球對美國股票配置已達到歷史新高，國債收益率亦曾飆升至2023年11月以來的最高水平，因為市場憂慮通脹上升的情況下，今年減息的可能性降低。當地就業和經濟數據強勁，加上1月大量發行的國債，令國債收益率上揚。

由於利率趨升，料香港股市仍較弱。此外，人民幣疲弱令香港上市的內地股票受壓。美國前任總統拜登在下台前，決定在國防部（DoD）名單和實體名單中納入更多公司，令市場情緒更審慎。然而，隨着特朗普上任，市場把重點轉移到他推行的政策上，惟預計這些影響是短暫的。

A股方面，政府透過增加對家用電器和消費電子產品的補貼，和提高政府工作人員的工資，支持內地消費。內地經濟活動近幾個月可望逐步活躍，但政府債券收益率仍處於低水平，反映經濟長期放緩的可能性，令市場憂慮。即使如此，隨着農曆新年到來，預計A股可迎來正面的市場氣氛。

亞洲高收益債須慎選 至於亞洲（日本除外）的股市方面，由於美元強勢繼續主導市場，給東南亞國家帶來壓力。這些國家無法透過減息來保護其貨幣，美元強勢正在造成當地融資的挑戰，特別是對菲律賓等雙赤字的國家。雖然南韓的政治風險仍存在，但其對市場影響正逐漸減弱。台灣與美國科技行業相關度高。然而，關稅問題可能會拖累市場情緒，估值有可能被拉高。

另外，亞洲投資級別債券方面，市場認為美國減息的可能性降低和強勁的經濟數據，美國國債收益率仍在相對高水平，繼續對長期投資級別債券產生負面影響。亞洲投資級債券由於需求強勁，自新年以來新發行債券的活動較活躍，令息差仍然較窄。

亞洲高收益債券方面，美元強勢可能開始令數個東南亞國家面臨資金壓力，需要密切監測。亞洲高收益債券的息差仍然偏緊，但幾乎沒有新發行的債券。繼去年債券價格反彈後，隨着全球宏觀環境變得更加不確定，預計今年亞洲高收益債券投資，將需要更有選擇性。

金價看俏 料央行續買 最後，黃金價格去年超越歷史高位後，短期內可能會保持區間上落。不過，預期央行繼續購買黃金作為儲備，以減少對美元依賴，故從長遠來看，地緣政治風險加劇，可能支持金價前景。此外，去美元化的趨勢，令投資者憂慮美元作為全球貿易貨幣的作用日益減弱。

惠理基金多元資產投資首席投資總監 鍾慧欣