宏觀視野：美股指數期貨助分散風險

美股標普500指數去年的卓越表現超出市場預期，凸顯出美股市場正在發生重大轉變。隨着標指在去年底突破6,000點大關，其升幅已不再單靠「美股七雄」超大型科技股，而是呈現出更廣泛行業收益和更多元化的市場參與格局。

「七雄」回報指數去年輸標指 過去10年的大部分時間中，以英偉達（Nvidia）為代表的超大型科技巨頭主導着標指回報，權重佔比一度接近30%。然而，去年「七雄」總回報指數自2022年以來首次跑輸標指等權重指數。這一現象表明，市場上漲的動力正向更廣泛的經濟領域擴散，為投資者提供了在集中投資科技股之外進行多元化投資的機會。

在本輪升幅中，標指等權重指數正日益受到市場關注。相較於傳統市值加權指數，權重指數賦予所有成分股相同的權重，為尋求規避集中度風險的投資者提供另一種選擇。去年標指等權重期貨的未平倉合約（Open Interest）穩步攀升，反映投資者對具有更廣泛市場代表性的投資工具的偏好。該產品未平倉合約已突破17,930份，並於去年12月13日創下單日持倉量23,600份（名義價值35億美元）的歷史新高。這一轉變反映了更廣泛的市場趨勢。

納斯達克資料顯示，由於市場普遍擔憂科技板塊估值泡沫和監管趨嚴，行業輪動策略正愈來愈受投資者青睞。這凸顯了能夠全面反映美股市場表現，而非僅聚焦市值巨頭的投資工具的獨特價值。

相關日均交易量持續提升 同樣在去年，標指等權重期貨的推出也促使芝商所的股市指數產品系列交易活動創下新高。這些合約的日均交易量（ADV）和未平倉合約量屢創新高，反映出其對機構和散戶投資者的實用價值日益提升。例如，美國股市指數期權在去年第一季度創下170萬份的日均交易量紀錄，並且這一趨勢貫穿全年。這一趨勢表明，市場參與者對投資組合集中度相關風險的認知正在不斷提升。儘管「美股七雄」仍是市場的重要參與者，但它們不再主導市場走勢。相反，投資者正積極運用等權重期貨和行業合約等工具來平衡風險，並把握更廣泛的市場增長機遇。

去年收官之際，標指穩站6,000點上方，全年累計升幅超過23%。展望今年，股市指數期貨和期權將繼續在投資者管理美股風險敞口方面發揮關鍵作用。隨着標指等權重指數的重要性與日俱增，以及行業輪動持續重塑市場動態，上市股票期貨市場已做好充分準備，助力市場參與者把握這些變革性趨勢帶來的投資機遇。

芝加哥商品交易所