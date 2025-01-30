鄧聲興：愈早儲蓄 複息效應愈大

育有一對8歲龍鳳胎的香港股票分析師協會主席鄧聲興（Kenny），在兩位小朋友年紀尚幼時已分別為他們開設戶口，若小朋友收到利是錢就會將大部分存入戶口，留下少許作零用錢。Kenny指會提醒儲蓄習慣的重要性，並要留意時間效應的概念，不論是儲蓄還是投資，因時間累積起來會產生複息效應，可帶來高回報，時間愈長，累積財富的機會愈大。小朋友理財方面的優勢是其時間較長，可令複息效應最大化。

傳授現金流收入概念 目前他除了為小朋友開立儲蓄戶口，也有買儲蓄保險，可定下存款目標，儲下的資金作未來出國或升學之用。如果小朋友單純開戶去儲蓄，他認為做法不是目標為本，反而爸媽仔細計算小朋友未來所需的教育經費，由其出生開始已開始籌劃，則來得更有效率。

Kenny表示，由於小朋友未有賺錢能力，金錢往往來自利是錢及長輩，個人儲蓄不多，因此爸媽向他們灌輸理財觀念極為重要，尤其是現金流概念。他認為小朋友須懂得「計住條數」，他們平時也可在學校學到理財知識，如了解到在家中幫忙做家務，有時會獲得「酬勞」，從而明白收入概念，以及透過工作才能賺取收入。

如果小朋友只有利是錢作為收入，因利是有「不勞而獲」的性質，可能令他們以為不用工作就可有錢收。他又建議可向小朋友解釋每月支出不可多過每月收入，否則財政狀況易變成負數，更有可能愈負愈多，入不敷支。

小朋友如未有手機，收電子利是機會較低，Kenny也指港人多以實體利是為主。有人認為電子利是對於小朋友學習理財效果可能欠佳，Kenny則提到內地例子，稱如果電子利是配合電子消費，小朋友學習時更易掌握清晰概念，AlipayHK、WeChat Pay HK每筆交易都有紀錄；不少內銀提供的應用程式（App）都有列出個人收入及支出紀錄，讓客戶了解現金流狀況。

生活入手學消費不浪費 就如不少家長一樣，Kenny同樣從日常生活細節入手，向小朋友傳授理財知識，例如在餐廳吃飯，子女會留意餐牌，了解菜式價格，並開始建立銀碼大小的概念，意識到超過100元的菜式屬於昂貴選擇。

他認為教導宜一步步來，可先勸導小朋友不要浪費食物，再教導他們了解餐牌菜式價錢。購物方面，他指學校有類似活動教學，令他們了解到「一手交貨、一手交錢」的操作。

對於小朋友完成一項事情或目標，有家長派錢獎勵，不過Kenny就可能買禮物或跟小朋友去旅行，而非用現金形式給予。目前兩位小朋友仍年幼，因此持有真金白銀去購物的機會不多，他們每周零用錢約100至200元。

最後他強調，小朋友及早學習理財非常重要，到日後出來社會工作才去了解恐怕已太遲，尤其人的壽命愈來愈長，但退休年齡卻無延長太多，在工作時期為退休生活作準備的迫切性更加大。