朱紅：藉日常生活灌輸理財觀念

朱紅

在教導小朋友處理利是錢前，育有一對姊弟的中銀國際證券股票衍生產品部董事朱紅（Niki）稱，會先向他們講解何謂利是錢，當中分為兩部分，一部分為利是，另一部分為錢，利是為長輩給予小朋友的壓歲錢，在中國傳統文化中用以辟邪、趨吉避凶的物品，至於錢並不是從天而降，是靠每個人辛苦地付出而賺得。

Niki強調，會向9歲的弟弟及12歲的姊姊解釋清楚利是錢概念，又會吩咐他們把利是錢置於枕頭底下直至初十五後才拆開，她無特地叫小朋友把利是錢放入錢罌儲蓄，惟會協助小朋友把其儲起。至於如何為小朋友分配及教導其使用利是錢，Niki指若小朋友需要用錢，他們全家會一起商量，不會阻止花費。

提及教導小朋友認識實體貨幣，Niki平日會跟小朋友逛超市、文具店，讓他們有機會花錢購物，接觸金錢及理解當中概念，在他們購物時並會提醒手上持有的金錢數目。

教導分辨想要及需要 家長對於培養小朋友養成良好理財習慣方式大同小異，Niki就提及爸媽要以身作則，指他們一家所買物品都是確實需要，並教導小朋友分辨「想要」及「需要」。Niki指，人有很多想要的東西，但須思考到底是否需要。她舉例，小朋友升上小學需使用原子筆等文具，這些都是必需品，故會為他們添置，惟會提醒子女在購買時要比較價錢及品牌，並會互相討論及分享購物經驗。

她強調，在日常生活中會把握機會與子女討論理財心得，購物時會說明目的。她提到，女兒得知同學生日，並向對方送禮，如果日後同學也向女兒送禮，則提醒宜向對方回禮。Niki就是透過如此方式協助子女建立價值觀。

至於兩姊弟平日使費，上學的交通費都以八達通繳付，二人也有零用錢，弟弟每周有約70元，姊姊有約150至200元。如果子女跟同學有特別聚會，Niki會視乎情況額外給予零用錢。部分學生步入青春期可能有追潮流心態，想擁有新款手機及名牌書包，Niki不認同這種消費概念，並認為兩姊弟購買的物品宜符合學生身份，以樸實及實用為主。

鼓勵研究公司作投資 Niki會否為兩位小朋友及早投資，為日後升學未雨綢繆？她表示不想太早為小朋友鋪路，要視乎他們未來會否有能力及興趣讀書。由於職業關係，她不太方便為子女投資，僅為家庭置業。子女課本有時提及金融題材，她會趁機講述富豪如蓋茨（Bill Gates）的事迹，包括其上市公司市值、平時如何努力等，也會提到賺錢途徑除上班外，投資是其中一環。她透過這些互動，擴闊子女視野，甚至鼓勵他們對公司做研究，了解日後可否投資。

Niki教導小朋友理財甚有心得，她補充，子女須了解錢從何來，不希望他們浮誇地消費，但也不希望如守財奴般生活，並認為進行親子活動時不用去消費太貴的地方，即使在特別日子，可能單去行山已不錯。