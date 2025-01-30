洪龍荃：儲起買股 培養投資概念

80後少年股神、現任基金公司投資總監的洪龍荃（Larry）育有4歲的兒子Carson及兩歲的女兒Alison，對於協助小朋友打理利是錢別有一套。他指子女年紀尚幼，接觸金錢概念不久，但仍會在其利是錢提取約十分之一，讓他們想想未來一年想買的物品，並鼓勵他們分段去花費，學會延遲享受，另一部分則儲起作投資。

他舉例，小朋友有5,000元利是錢，當中會撥出500元給他們花費，餘下4,500元，不過Larry會額外再給4,500元，把金額倍增。他為哥哥及妹妹打理身家的方式是為二人開戶，兩兄妹分別有10萬元資金「打底」，連同他們出生以來收到的利是，Larry基本上都把資金用於投資，主力買入股票。

涉獵中美股票指數基金 他補充，兩兄妹的投資項目有少許不同，哥哥起步較早，二人投資回報也有差別。他2021年為哥哥買入中資股，過去幾年該類股份回報較差，然而目前兩兄妹投資項目大致相同。在2023年出生的妹妹投資時機較好，Larry為她買入美股，包括蘋果公司及微軟等，以及少許指數基金。Larry期望，當子女到8至10歲時，可與他們一起了解資金的每年投資情況及增值部分；待二人升上中學，Larry冀他們會參與投資，逐漸培養子女的投資增值概念。

電子利是盛行，惟他認為此對於教導小朋友理財的效果可能不太理想，即使是成人，由於交易電子化，對於平日花費多少也可能感覺模糊。

購物重性價比 延遲消費 從日常生活着手教導子女理財最為貼地，Larry與子女到內地旅遊時買下售價16元人民幣的熊貓公仔紀念品，另一店舖則標價28元人民幣，他趁機教導子女辨別價格，帶出購買時宜貨比三家的訊息。他與小朋友在超市購物時也會引導他們思考，指有些特價品較相宜，故可買更多。

他建議應逐少向子女灌輸性價比的概念，貴價品未必不好，重點是「值唔值」。當小朋友見到熊貓公仔想購買時，Larry會勸說可再看看其他店舖的產品，可能會有更便宜、更精美的選擇。小朋友逛玩具店時總難以抗拒誘惑，Larry也曾被要求買玩具巴士，但他會提醒小朋友家中已有不少，並利用延遲消費概念打消其衝動購買的念頭，並指物品夠用就好。

家長搵食艱難，小朋友未必明白，Larry會向他們講解，今時今日兩兄妹擁有的東西，自己小時候並沒有；當小朋友就反問Larry以前是否很窮，他會解釋之前生活環境欠佳，後來有所改善，都是因爸媽都勤力工作，「錢係要用努力換番嚟」。

最後，熟悉金融市場的Larry再向家長派貼士，提醒投資涉及風險，如果本身並無太多時間留意市場，可考慮儲蓄型產品及定存，而且配置比例宜偏高，股票投資方面則可選取指數基金。