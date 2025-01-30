理財Campus：財圈爸媽教利是錢滾大身家

每逢農曆新年，小朋友就最開心，因為又有一大筆利是錢進帳，這也是他們接觸最多金錢的節日。據投資者及理財教育委員會調查，小學生平均每月零用錢僅約449元，在農曆新年𢭃得的利是錢對他們如同「巨款」，爸媽不妨趁機向他們傳授正確理財觀，向一眾財金專家偷師，為小朋友打理好「身家」，助力他們變成懂得精打細算的小富翁！

投委會早前進行的調查顯示，49%家長會讓小朋友擁有部分或全部利是錢；只有28%爸媽有跟小朋友談理財觀；12%爸媽則認為小朋友年紀太小未能理解，故從沒跟他們討論理財觀念。由此可見，爸媽對於教導小朋友理財方面仍有改進空間。

李偉傑：敍做定存 僅花費小部分 天風國際證券集團經紀業務部董事李偉傑（Jason）稱，其14歲兒子Kody在小時候已開戶，每年把利是錢點算好後就存入戶口，並會提取小部分款項作消費或買喜愛的物品。他指會將大部分資金敍做定期，惟日後可能會「抽少少嚟買股票」。他舉例，若有8,000元利是錢，會把7,500元儲起，剩餘就讓兒子買心頭好，用來慶祝爸媽生日，又或者在父親節、母親節買禮物給爸媽。

電子利是缺乏儀式感 電子利是在疫情期間興起，向小朋友派發是好是壞？Jason指派電子利是的好處是環保，免卻使用利是封，惟他不建議使用，認為小朋友𢭃利是並親口為對方送上祝福更好，並可承傳傳統，電子利是似乎只是「入咗數畀你」的動作，欠缺節日感及儀式感，除非對方身在遠處未能親身派發。

此外，他早已教導兒子要把利是錢儲起，不可胡亂花費，並提醒他們利是錢是家人及長輩給予的祝福，如何花費很重要，使用前須考慮清楚。他坦言，教導小朋友理財時，家人及長輩也要配合，爸媽用心向小朋友灌輸正確理財觀，例如要先付出才能賺取零用錢，但有時長輩一下子向小朋友獎勵大額金錢，會令小朋友易有不勞而獲的錯覺。

分享金錢觀 做好榜樣 Jason又指，如何用錢的觀念極為重要，現今小朋友容易對很多事情視作理所當然，爸媽須教導他們並非如此。他建議父母可向子女解釋賺錢方法，並以低買高沽的例子解說，例如當見到日用品有特價，就可買多一些。Jason在日常生活中會向兒子傳遞節儉的訊息，並強調應使則使，以在餐廳吃飯為例，本身有在家煮食的Jason會向兒子解釋，自己都做到聖誕大餐的質素及分量，且人均花費僅120元，外出享用價錢就貴得多，當然一家人間中也會外出吃飯，不過會找一家性價比高的餐廳。

現今小朋友生於物質較豐富的年代，不少人上學都用名牌書包、皮鞋及手機等，Jason對此表示，「如果（小朋友）係着喺身都捨得使」，買一雙較貴的鞋，讓兒子穿得舒適，惟他對買電子產品有保留，指買iPhone對小朋友學習及成長作用不大，小朋友用來玩遊戲居多，故他寧願提供速度較慢的手機，減低小朋友打機興趣。

Jason一直為兒子做好理財規劃，除了把利是錢儲蓄並敍做定存外，亦有買儲蓄保險作升學用途，並建議兒子日後可買入收息股。他平日也會向兒子灌輸財金知識，如講解航空股及內地餐飲股前景。

最後，Jason認為家長教導小朋友理財，關鍵是做個好榜樣，如果爸媽亂使錢，講解過程中就難有說服力。他又指，須向小朋友傳遞「一分耕耘，一分收穫」的理念，並提醒慎防網上詐騙。同時，要及早向小朋友解釋信用的概念，因他們18歲即可申請信用卡，須明白要償還信用卡欠款。