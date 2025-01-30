絲絲講場：卓百德寫小通勝薦「木」股

卓百德

星級分析員卓百德（Peter Churchouse）雖然唔係中國人，但長居香港超過40年嘅佢對陰陽五行學說都頗有心得，每年都會撰寫「小通勝」，製作成新年賀卡，寄給客戶好友，預測一下投資前景。

咁唔知佢對2025年乙巳年，或者木蛇年有咩諗法呢？卓百德話，首先，相較2019至2023年，可能會少啲動盪同混亂。但由於巳為火，在火嘅強勢主導下，經濟同社會狀況至少喺年初唔會有起色，採取保守嘅投資策略可能係明智之舉。今年初股市將呈牛市，但小心到年尾會大幅回落，屆時就係重新投入資金嘅時機。

預測樓市3年無起色 就房地產而言，買樓人士同業主應該做好資金被套牢一段時間嘅準備。由於火主導，在2025至2027年期間樓市不太可能出現牛市。相信要到2028至2033年，隨着金、水元素開始佔據主導，經濟同樓市應該先會再次穩步回升，大家需要耐心等待。

木係今年最強嘅元素，故木材使用和木製品相關行業繁榮可期，例如伐木業、造紙業、家具業、草藥行業、天然織物行業，以及儘管主流意見反對使用化石燃料，但煤礦開採屬此類。

火係第二強嘅板塊，這包括已處於牛市嘅科技公司同股票，電訊、互聯網、電子等行業可能會繼續發展得相當不錯。

相反，土和金元素將係最薄弱嘅板塊，例子包括任何與建築相關嘅行業，如水泥、房地產、建築材料或設備都將不景氣。煉鋼、金屬貿易、採礦、機械製造應該會提供做空嘅機會。

有趣嘅係，卓百德嘅通勝認為，金銀開採和貿易在2025年應該表現不佳。依點同目前主流意見相反，因為地緣政治和其他不確定性因素，好多人預測今年黃金將繼續有強勁表現。新一年尚有12個月，就等我哋拭目以待啦！

余絲韻