澳洲核心通脹跌 利減息

澳洲去年第四季撇除電費等眾多「波動項目」的核心消費物價指數（CPI）按年升3.2%，漲幅連續8季收窄，且低過市場預期，提高澳洲央行下月啟動減息周期的機會，澳元兌美元曾跌0.35%，低見62.27美仙，兌港元低見4.8512。

澳洲通脹數據有月度和季度，但澳央行傾向採用上述季度核心通脹去制訂貨幣政策。如是者，交易員押注該行下月18日有90%機會減息，高盛本來估計2月和5月會減，但現在估4月也有機會減。

曾任澳央行高級官員的西太平洋銀行首席經濟學家埃利斯指，住房成本通脹壓力的緩和進度令人鼓舞。財長查默斯就通脹降至3年低位表示，澳洲經濟實現軟着陸的希望愈來愈大。然而，有分析認為，澳央行未必急於減息，事關當地上季服務及必需品價格仍分別按年升4.3%及1.1%，反映就業市場強勁隨時令通脹重燃。

鄰近的新西蘭方面，財政部長兼經濟增長部長威利斯表示，不打算透過加稅填補財政赤字，5月22日公布的新一份財政預算案不會只有開源節流的傳統財政手段，亦「打算從撤除限制職位和財富創造的障礙」。新政府預計2028年擺脫財赤，比財政部的預測早一年。

加拿大調低利率擬擴表 加拿大央行一如預期再減息0.25厘，至3厘，並宣布終止量化緊縮，3月起重新買債逐步擴表，預期通脹未來兩年處於2%目標附近。該行繼續預期全球經濟增長今、明兩年約有3%，但把本國增長今、明兩年預測由分別2.1%及2.3%，一併下調至1.8%，原因倒不是美國總統特朗普威脅加徵關稅，而是收緊移民目標後，增長潛力不如上季預期般好，但承認一旦被大範圍加徵關稅，加國經濟會備受考驗。