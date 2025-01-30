星巴克首財季少賺23%

連鎖咖啡店行業龍頭星巴克（Starbucks）公布截至去年12月底止首財政季度業績，期內佔門店61%的美國和中國均見同店銷售繼續下滑。即使整體同店銷售跌幅稍為細過市場預期，純利仍按年倒退23.77%。

中美同店銷售倒退 主要反映全美約1.7萬間門店狀況的北美市場，上季同店銷售按年倒退4%，主要是平均單價按年升4%之際，交易量按年挫8%，跌幅比前一財季擴大4個百分點，反映吸客進展未如理想。

如是者，北美市場的分店按年淨增606家，收入卻按年跌0.68%至70.71億美元，經營溢利按年挫22.32%至11.81億美元，經營溢利率按年縮4.65個百分點至16.7%，原因包括取消非乳類奶的附加收費。

為提高經營效益，公司將把北美餐牌的選項砍掉約30%，同時限制到店顧客取飲品時間在4分鐘之內，並且精簡手機落單，之後可預設取飲品時間，以改善用戶體驗。

中國方面，上季同店銷售按年下滑6%，跌幅比前一季的14%顯著改善，主要是交易量按年跌幅由6%收窄至2%、平均單價按年跌幅縮窄4個百分點，至4%，但說到底都是繼續「價量齊跌」。

中國市場收入按年倒退6.76%至7.83億美元下，海外業務的經營溢利相應地按年跌6.1%至2.82億美元，但經營溢利率比北美穩定，按年僅縮0.27個分點至14.94%。

本土咖啡店品牌近年以「店海」戰術爭奪市場份額，星巴克也許不及他們進取，但也沒有退縮，去年12月底中國門店數量達7,685家，比9月底多淨增89家，對比2023年12月底淨增790家。