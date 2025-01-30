LVMH上季時裝皮革銷售降

法國奢侈品龍頭LVMH上季時裝及皮革部分，即LV、Christian Dior所屬的分部，撇除匯率變動及併購因素的銷售額內生增長繼續錄得負數，按年跌1%，再燃起市場對奢侈品需求復甦步伐的疑慮。LVMH股價昨曾瀉6.74%，拖累Gucci母公司開雲集團（Kering）股價曾挫8.25%。

亞太市場生意挫一成 分地區看，不計日本的亞太市場上季整體內生收入增長為負10%，延續之前3季負增長6至16%不等的頹勢，反映中國消費偏軟，為所有列帳地區當中唯一收入倒退者。

反觀美國和歐洲上季內生收入增長雖然仍是低單位數，但分別略為回升至3%及4%，日本市場增速回落至8%，主要是下半年日圓轉強，但全年埋單日本仍是增長最強的地區，達28%。

集團刻意提到，從日本和歐洲的業績可見，中國顧客消費依然強勁。換言之，其暗示中國消費者正在改變消費模式，選擇旅行消費或者代購，不是在本地市場購買集團的產品。在中國市場疲弱的影響下，LVMH上季的內生收入增長僅為1%，幾乎陷於停滯。

去年純利減17% 成本升 全年累計，LVMH於2024年純利按年倒退17.29%，降至125.5億歐元，主要原因在於收入增長大幅放緩而成本大增。該集團毛利率去年降至67.03%，按年收窄1.77個百分點；市場推廣開支、行政開支有輕微上升。然而，該集團仍然對今年業務表現有種盲目的樂觀。集團聲稱對2025年前景有信心，又謂會「依靠團隊的靈活性與才華擴大市場領導地位」，完全未有提供任何具體且有說服力的解釋。