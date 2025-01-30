納斯達克去季生意多23%

近年美股屢創新高，股市交投活躍，股票交易所絕對是最直接的受惠者之一。納斯達克公布截至去年底止一季業績，期內收入20.29億美元，按年增長23.11%；撇除交易費用相關項目後收入為12.27億美元，按年增長9.84%；經調整純利按年增長10.88%至4.38億美元。

就收入分布而言，佔比最大的市場服務收入按年增長37.53%至10.7億美元；金融科技收入按年增長9.77%至4.38億美元。該公司上季透過派息向股東回饋1.38億美元；同時回購1.81億美元的優先無擔保票據。執行副總裁兼財務總監Sarah Youngwood表示，去年公司實現強勁的收入增長和盈利能力，並且在去槓桿化和成本目標方面超前完成進度。

挪威國家隊全年回報2.72萬億 股市的強勁表現帶動大型主權基金的投資回報。管理約1.8萬億美元資產的挪威主權財富基金──挪威中央銀行投資管理（NBIM）公布，去年取得25,110億挪威克朗的回報，相當於約2,216億美元或2.72萬億港元。其中，股權投資增長18%，惟在房地產投資的表現拖累之下，基金已連續兩年回報差過設定的目標。

NBIM去年的投資組合中，有大量美國科技股，前10大持倉包括蘋果公司（Apple Inc.）、微軟及英偉達等。截至去年底，該基金的股票佔比達71.4%、固定收益（債券）佔比26.6%，未上市房地產為1.8%。