日股漲397靠科網板塊 中小型企漸受青睞

日經平均指數周三收升397點或1.02%，大市表現主要受到科網股所推動。投資銀行富瑞的研究報告指出，DeepSeek降低人工智能（AI）模型的開發成本，反而有助於軟件公司研發產品。展望後市，日本中小型股逐漸受到更多投資者青睞，反映升市的「廣度」正在擴張，是健康的牛市信號。

Advandtest上調淨利潤預測 軟件開發商PKSHA昨日升8.44%，Appier升5.6%，AI開發公司Laboro AI漲5.68%，提供AI規劃和設計公司ExaWizards飆升10.07%。儘管AI晶片未來的需求仍然不確定，但半導體測試設備大廠Advandtest公布的第三財季（截至去年底止）業績表現強勁，季內收入按年大增56.05%至5,473.58億日圓，純利按年大增1.57倍至1,212.1億日圓。

Advandtest提高全個財政年度（截至今年3月底止一年）的業績指引，預計全年淨利潤1,675億日圓，相當於按年增長接近1.69倍，較先前指引的1,220億日圓高出37.29%；預測收入達到7,400億日圓，比先前預測高15.62%。

東證將推併購新規保障散戶 另邊廂，隨着日本股市變得活躍，許多先前估值被低估的中小型企業成為收購對象，私募股權基金希望能夠買入這些小型企業的股權追落後。東京證券交易所透露，將推出新規則以保護小股東，特別是考慮強制公司在收購價格披露方面進行改進，例如要求企業設立專門委員會來討論收購要約，推動企業披露其決策過程的詳細訊息等。

這些新規則旨在解決日本小股東長期以來的不滿，因為現行上市制度本身對小股東不利，大股東往往能行使不成比例的影響力。這種現象反過來拖累小型股的估值，令市場失效。