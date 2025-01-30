納指低開 英偉達早段插3%

美股走勢繼續受到DeepSeek相關的一系列消息影響。作為人工智能（AI）龍頭股的英偉達（Nvidia）周二反彈8.93%，收復不少失地，原因是市場正在懷疑DeepSeek隱暪部分成本，未必如其宣稱般能夠以極低價格成本實現堪比ChatGPT的效能。英偉達於周三早段曾跌3.48%，報124.5美元，同樣有圖像處理器（GPU）晶片業務的競爭對手超微半導體（AMD）曾升1.76%。

劇烈的市場波動過後，高盛表示，目前的關鍵在於了解DeepSeek對超大規模企業將其AI資本投資轉化成收入的能力構成多大的威脅，以及R1模型實際上有多先進。如果新技術對GPU晶片的使用有更高效率，那麼對最先進GPU的需求就會略有下降。超大規模企業迄今所做的投資可以有更長的回報期，意味着本來使用周期大約6年的頂尖GPU，實際使用時間可能更久。

瑞銀料平價AI有助普及 在其他條件不變的情況下，這對除英偉達外的幾乎所有參與者都是利好。高盛分析師Edoardo Lorenzo Greco表示，DeepSeek不太可能打亂AI資本開支的計劃。超大規模的數據中心營運商很可能仍將AI發展視為一場軍備競賽，在這場競賽中，最先取得進展且技術最先進者回報最為豐厚。不過，討論重點將從基礎設施更多地轉向應用領域。

瑞銀財富管理認為，低成本的AI模型，反而更有利AI普及。從手機產業的經驗可見，更具成本效益的科技產品在全球範圍內廣泛流行。另外，隨着技術的進步，需要持續的資本開支投入，去發展更創新的AI模型，更有效率的演算法將會不斷推進更先進的模型，就如以往所見。

大市方面，觀望聯儲局議息結果，美股周三早段個別發展，道指曾升82點，報44,932點；標指跌12點，報6,054點；納指跌101點，報19,631點。最新數據顯示，美國去年12月商品貿易逆差為1,221.1億美元，較前一個月的1,035億美元擴大了17.97%，高過預期。