ASML業績勁 股價曾飆11%

新增訂單575億季飆1.7倍 料DeepSeek推高晶片需求 早前因為DeepSeek橫空出世遭洗倉的荷蘭光刻機龍頭ASML上季新增訂單按季飆升近1.7倍至70.88億歐元（約575.24億港元），遠勝市場預期，其中生產尖端人工智能（AI）晶片必備、早已成圍堵中國科技發展一部分的EUV（極紫外光）新增訂單彈至30億歐元，刺激歐洲股價蛇年首日曾飆11.67%。

DeepSeek引起市場反思AI訓練成本乃至晶片需求乃本周的事，不可能在上季的訂單反映出來。ASML行政總裁（CEO）福克不具體評論引發軒然大波的R1大模型，但指有中國初創企業開發出低成本的AI模型，定必增加應用，繼而提升，而非減少對半導體的需求。

奇怪的是，ASML決定今年打後不再發布新增訂單數字，理由是「它有時起伏很大，不一定準確反映業務狀況」，改以在手訂單代替。

晨星列歐AI概念股首選 著名對沖基金經理科恩不改對AI板塊的信心，批評周一的洗倉潮來自「假消息」，DeepSeek不過是象徵「人工超智能」——AI模型的認知推理更勝人類的一天來得更快，「AI會大大改變每個人生活和營商……屬10年、20年的投資主題」，不必在意現時的波動。

曾預警千禧年科網泡沫爆破的橡樹資本創始人馬克斯直言，「客觀、科學、冷靜的英偉達（Nvidia）投資者不應為周一的新聞（DeepSeek拖冧科技股）而掟貨……事件只是短線的市場不理性。」

暫時看來，AI運算晶片的需求似乎仍相當堅挺。ASML上季新增訂單當中，61%（即約43.23億歐元）來自邏輯，它既可以是手機和電腦的處理器，亦可以是AI所需的高性能運算（HPC），但從台積電、SK海力士的經營計劃看來，HPC即AI方面的需求更能說明增長來源。

ASML去年全年新增訂單確實跌5.69%至188.99億歐元，連跌兩年，但原因很大程度是英特爾（Intel）自己焦頭爛額，不得不減少投資。基金研究公司晨星的分析員菲爾德指，上季的成績表說明ASML並非「估值過貴」或「全是泡沫」，列它為歐洲AI概念股的首選，早幾日的回落製造了買入良機。

指引今年收入增長15% 展望今年，ASML繼續指引收入介乎300億至350億歐元，以中間值325億歐元計，即增14.99%，整體毛利率介乎51至53%，跟去年相若。至於去年全年純利跌3.4%至75.72億歐元。

另外，上季71.16億歐元的設備淨銷售額當中，內地佔比跌至27%，即大約按年跌13%至19億歐元；全年計，由於比重升12個百分點至41%，內地的生意料升約40%，達89億歐元左右。僅次EUV的ArFi，去年銷量（即發貨量）仍高達129部，過去兩年平均為127部，而2022年只有81部，跟西方把先進DUV（深紫外光）光刻機列入對華技術管制範圍的時間脗合。

福克解釋，近幾季內地收入飆升部分是反映2022年的訂單，預期相關貢獻今年會回落到較為正常的水平，約莫20%。

ASML設備收入中國內地佔比回落