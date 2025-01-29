港英衡量物業價值不盡相同

港人與英國人對物業價值的衡量不盡相同，把自己固有的喜好習慣套用上去未必有利投資。反而，若可掌握英國人的喜好和執着的細微位，或有助提升潛在投資回報。

市場觀察發現，有別於港人較在意物業的呎數大小，英國人普遍更為着重物業房間的數目，藉以衡量房屋的價值。

如果物業的房間數目相同，英國人一般認為單層平房的價值最高，其次是多層的獨立屋，再其次是半獨立式住宅和排屋。

地址含王室字詞較高價 究其原因，平房不與其他房屋相連，私隱度有如獨立屋，加上不用上落樓梯而受部分買家歡迎。再者，由於發展商偏向在同一土地上興建較多層數的獨立屋，因此目前平房的數量愈來愈少，供應不足為樓價帶來支撐。

物業類型以外，另有調查顯示，如果物業地址包含一些王室字詞，如King（國王）、Prince（王子）、Queen（女王），亦有助於提升物業價格，投資者不妨多留意。

視13不吉 物業估值低 至於相對傳統的華人與英國人，也許同樣有點迷信，例如華人着重風水格局，會傾向避開4、14、44等被視為不吉利的數字；這想法在西方國家亦會出現，而主要避開的是13。例如每逢星期五的13號，亦即俗稱的「黑色星期五」，人們會避開搬屋及置業。凡門牌號碼出現13，物業的平均叫價亦隨時較為低水。

有英國房地產網站曾為當地超過1,000萬套門牌，分別由1至100號的物業進行估值，結果發現門牌編號為13的物業，平均估值對比平均同類型物業樓價估值低約1.4%。以英國物業平均價格約370萬港元計，意味樓價可相差5萬港元。

有見及此，現時英國部分新樓盤會跳過13號，由12號直接跳到14號，以期消除買家不安。另外，英國部分新開發項目，也會跳過13，令門牌號碼為14的房屋數量，幾乎是13的兩倍。