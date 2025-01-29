四成就業家庭無法「上車」

英國地產代理公司Zoopla的研究發現，每10個英國就業家庭有4個在使用八成物業按揭的情況下，仍然無法負擔屬平均價格水平的兩房或三房英國住宅物業。

這情況在倫敦尤其明顯，74%的就業家庭無力購買一般的兩房或三房住宅。在英格蘭東南部、西南部和東部地區，這比率是58%。相比之下，英格蘭北部地區表現出較好的負擔能力，但仍有18%就業家庭因樓價過高而無法「上車」。

另對於只有一人工作的單職家庭來說，負擔能力危機尤其嚴重。根據調查結果，即使是低於平均樓價的住宅物業，仍有57%的單職家庭無法購買。這導致單職家庭住屋擁有率顯著下跌。數據顯示，單職家庭獲得按揭貸款的比例，已由2007年的45%下跌至2024年的32%。

Zoopla指，普羅大眾無法置業為勞動力市場和經濟增長帶來風險。再者，隨着愈來愈多人因樓價過高而放棄置業，轉而對出租物業的需求殷切，會加劇租務市場的壓力。然而，自2016年以來，英國出租物業的數量未有顯著增加，令自新冠疫情以來，新租約的平均租金上升速度快於樓價，特別是在負擔能力較低、人們傾向只租不買的地區。

上月CPI漲2.5%超預期 英國去年12月消費物價指數（CPI）按年增長2.5%，較去年11月低0.1個百分點，出乎市場意料回落，但數據仍高於英倫銀行的2%目標水平。

不過，有專家警告，英國今年通脹仍有再度升溫的風險，2025年底時可能升至增長超過3%。

隨着英國通脹近月回升，英倫銀行亦於去年12月暫停減息，維持利率於4.75厘不變，符合市場預期。貨幣政策委員會9名成員當中，6人支持凍息，比市場預期少，3人支持再減。