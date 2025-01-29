向世界錢進：英財困加稅 買樓須留神

第二住宅額外印花稅增至5% 包括公司名義持有 英國工黨政府違背競選時的不加稅承諾，於早前公布的預算案宣布加稅400億英鎊（約3,796億港元），是1993年後最激進的加稅計劃，僱主、投資者、首次置業者均受牽連，包括鍾情投資英國物業的港人。

加稅部分包括增加物業以外的大部分資產增值稅，例如買賣股票賺取的利潤，其中低稅率納稅人的稅率由10%增至18%，高稅率納稅人的稅率由20%增至24%。

對僱主而言，給員工的國民保險供款比率會由13.8%增至15%，僱員的所得稅稅率則維持不變。

物業方面，購買多於一個英國住宅的第二住宅物業額外印花稅稅率由3%提高到5%。這稅率適用於以公司名義持有的住宅，以及用來放租的物業。

分析認為這對於以海外買家身份投資多於一個物業的港人而言帶來很大影響，因5%稅率加上海外買家印花稅的2%，須合共繳付7%印花稅，勢大大減低投資英國物業的潛在回報。

首次置業免稅上限大降 另對首次置業者亦有影響。目前，購買樓價低於25萬英鎊（約237萬港元）房屋的買家毋須繳付印花稅。另如首次置業並為自住物業亦可免稅，門檻為42.5萬英鎊（約403萬港元）。

然而，由2025年4月1日開始，新措施把零印花稅稅率住宅樓價由25萬英鎊降至12.5萬英鎊（約118萬港元）。首次置業並為自住物業免稅上限由42.5萬英鎊降低至30萬英鎊（約284萬港元）。

值得留意的是，儘管措施仍有逾兩個月才生效，但由於在英國交易二手物業，整個成交期可長達半年，所以新買家難以趕及免稅上限降低前完成交易。

樓價連升4月 直逼巔峰 預算案的加稅措施和印花稅門檻下調，正吸引部分買家趕入場，刺激英國上月樓價進一步上升。

按揭貸款機構英國房屋抵押貸款協會（Nationwide Building Society）數據顯示，英國去年12月樓價按年上升4.7%，按月亦有0.7%增幅，為連續4個月上升。樓價最新升至約26.94萬英鎊（約255萬港元），與2022年8月創下的27.37萬英鎊（約259萬港元）的歷史高位比較，僅相差約4萬港元。

Nationwide指出，英國即將實施的印花稅調整可能會引起樓市波動，以及今年第一季樓市交投急增。而倘若英國經濟能夠穩步復甦，加上印花稅的影響其後逐步減退，該行預計今年英國樓價可能會有介乎2至4%的增長。

另有分析指近月英國樓市未受高息環境持續影響，原因是多數按揭早已生效，息口處於較低水平。隨着今年稍後時間利率有望逐步回落，以及預期民眾收入增長步伐超越樓價升幅下，將改善民眾的負擔能力，為樓市帶來支持。

息率走向左右樓市走勢。英倫銀行行長貝利早前暗示，如果英國經濟前景良好，通脹下降速度比預期更快，今年可能會減息4次，每次幅度0.25厘。

惟他同時提醒，英國預算案及特朗普政府可能引發的全球貿易戰威脅，恐導致經濟和通脹展望複雜化。