輪商精選：部署納指產品要知運作方式
內地較低成本人工智能（AI）模型發展成為環球投資者焦點，美國科技股周一出現明顯沽壓，納斯達克100指數下跌3%，當中晶片股龍頭英偉達（Nvidia）周一收市跌近17%，為2020年3月以來最大跌幅，單日市值蒸發接近5,900億美元，成為美股最大單日市值跌幅紀錄。
內地DeepSeek（深度探索）AI模型引發市場對美國大型科技股估值過高的憂慮，投資者正評估內地較低成本及高性能AI模型的競爭優勢，以及對整個AI行業生態發展的潛在影響。
產品追蹤相關期貨走勢
相關因素其實於上周末開始發酵，部分輪場投資者於周一港股時段已率先進場部署納指淡倉產品。不過，昨日港股開市時市場上納指認沽證及熊證未有出現明顯變化，或令部分投資者感到疑惑，這是否代表產品「唔跟行」？如投資者部署香港交易所(00388)上市的美股指數產品，務必要留意產品運作方式。
美股指數輪證追蹤的是相關期貨走勢並非現貨，輪證價格是反映相關期指上一日香港時間下午4時參考價與現價的變化。觀察納指期貨周一香港時間下午4時價格水平約21,287點，如與周二截至香港時間早上10時40分價格水平21,280點比較，期貨本身價格水平接近持平，即未有明顯上落，這解釋了納指淡倉產品價格昨早未見明顯變化的原因。投資者在買入美股指數產品時，宜先查看並記低當時期貨的價位，以便掌握輪證價格變化。
如希望趁回調吸納納指好倉，可參考納指認購證10536，行使價23,800點，實際槓桿9.3倍，9月19日到期。看淡可參考納指認沽證10452，行使價18,600點，實際槓桿9.8倍，6月20日到期。
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