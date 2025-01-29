板塊分析：國產AI熱利好金軟

內地人工智能（AI）企業DeepSeek（深度探索）近期推出「DeepSeek-V3」與「DeepSeek-R1」兩款最新的AI模型，製造成本低廉，算法能力及模型效果媲美現時全球頂尖AI語言模型，挑戰OpenAI龍頭地位，引發市場熱烈討論。市場預計國產模型加快升級，推理成本逐步下降，有助加快AI普及化。另外，美國總統特朗普宣布大規模AI基礎設施投資計劃，預計內地亦會加大投資，預計AI主題短線發酵。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）