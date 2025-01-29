宏觀剖析：中國經濟復甦勢頭料延續

2025年內地經濟將有望延續溫和復甦態勢，科技和消費將成復甦的主要推動力，而正在企穩的房地產行業也將起到重要的支撐作用。不過，股市和經濟存在波動性，面對通縮和關稅的潛在壓力，可能需要更密切關注宏觀變化而捕捉配置機會。

從中長期來看，內地經濟依然處於從中等收入國家邁向高收入國家的關鍵階段。從環球經驗來看，必須依賴科技提高產業附加值以提升勞動生產率，由此提升勞動報酬率將提高勞動力在收入分配中的比重，這或是消費崛起的根本。

在各項政策的加持下，房地產市場在經歷了近3年的調整後，已於2024年第四季悄然企穩，銷量已經反彈了3個月左右的時間。房地產作為對於經濟增長舉足輕重的板塊之一，其企穩之勢將對經濟轉型起到非常重要的支撐作用，這也是「立而後破」的必要條件。

至於通縮和關稅就像房間裏的兩隻「灰犀牛」，熟悉已久但仍無法忽略。製造業（特別是出口導向）在2025年或會承壓，作為民營企業和創造就業的大戶，其對於勞動力收入和消費的影響也不容忽視。除了推動內需，創造更多的就業機會也是應對之策。

內地資產吸引力提升 早前曾經回顧過歷史上的幾次推動內需之舉，總結出的規律主要有兩個方面：其一，推動內需時，通常需求供給側政策並行，比如1992年和1998年；其二，刺激政策如果配合體制改革，功效相對更為長久，否則難以改變中期以上的經濟趨勢，比如2008年和2016年。

最後，對於內地股市前景持審慎樂觀態度。最主要的原因是在一系列政策和制度落實之後，A股市場初步展現出股東回報的特徵。比如2024全年A股分紅及回購金額顯著超過首次公開招股（IPO）、再融資及股東減持金額，A股淨融資格局出現轉向，良性循環已初步形成。此外，內地市場的估值在全球範圍內仍具有吸引力，經濟基本面有望延續溫和復甦的走勢，內地資產在環球投資組合中的權重還有較大上升空間。

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