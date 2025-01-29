新盤消息：ST. GEORGE'S沽3伙吸兩億

VICTORIA COAST將招標14戶

此外，華懋集團旗下港島薄扶林域多利道的翻新項目VICTORIA COAST，昨日上載最新銷售安排，於周六起以每日招標及截標形式發售14個單位。該批單位均為項目A座的1室、2室，實用面積分別1,363方呎及1,367方呎，屬兩房套房及三房套房設計。