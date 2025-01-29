新盤消息：ST. GEORGE'S沽3伙吸兩億
新盤市場歲晚仍錄豪宅大額買賣，何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS昨日連沽3伙，總成交額近兩億元，該盤於龍年累沽66伙，吸金逾44億元。
上述由信和置業(00083)等合作的豪宅項目，最新售出單位為第2座18樓A、B及C室，實用面積764至1,870方呎，售價由2,417.4萬至8,550萬元，成交呎價約31,641至約45,771元。
VICTORIA COAST將招標14戶
此外，華懋集團旗下港島薄扶林域多利道的翻新項目VICTORIA COAST，昨日上載最新銷售安排，於周六起以每日招標及截標形式發售14個單位。該批單位均為項目A座的1室、2室，實用面積分別1,363方呎及1,367方呎，屬兩房套房及三房套房設計。
事實上，昨日整體一手交投氣氛放緩，單日成交不足10宗，其他樓盤只有零星買賣。其中，恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅售出一伙連平台特色戶，單位為1座3樓A室，實用面積411方呎兩房戶，平台面積232方呎，昨以1,015萬元招標售出，呎價約24,696元。據成交紀錄冊資料，該盤今年暫錄6宗成交，涉及成交額3,851.84萬元。
傲華一房單位620萬成交
協成行發展旗下筲箕灣傲華16樓A室，實用面積343方呎，一房套房設計，成交價620.5萬元，呎價約18,090元。該盤本月開售至今累沽65伙，套現逾3億元。
至於，新界西北項目有承接，永泰地產(00369)的屯門掃管笏路項目OMA OMA昨沽一伙套四房戶，為第1A座15樓A室，實用面積1,004方呎，以1,188.8萬元售出，呎價約11,841元。
旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，昨日售出2座23樓H室，單位實用面積305方呎，屬開放式設計，成交價304.8萬元，呎價約9,993元。
踏入蛇年，新盤市場銷售活動持續，初一至初五一連5日長假期，市場共有約175個全新單位發售，以上述珀岸佔最多，該盤將於周六以先到先得形式次輪發售133伙，折實售價294.6萬元起。
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