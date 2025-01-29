未補價成交：旭禾苑劈逾一成 370萬易手

新居屋樓齡較新，農曆新年前仍錄二手轉讓。火炭旭禾苑一個一房單位放盤約4個月，累積減價約11.9%，於未補價第二市場以370萬元售出。

世紀21奇豐物業楊麗娟表示，上述單位為該屋苑高層8室，實用面積約356方呎，望市景，原先叫價420萬元放售，減價50萬元後成交，呎價約10,393元。據了解，原業主於2020年以250萬元向房屋委員會購入上址，持貨約5年帳面獲利120萬元，單位升值約48%。

該行黎健峯稱，馬鞍山居屋錦泰苑A座中層7室，實用面積約650方呎，三房間隔，叫價605萬元，放盤僅約一星期，獲買家於第二市場以600萬元承接，呎價約9,231元。

茵怡花園三房呎售$7946 房屋協會旗下資助房屋近日連錄成交。利嘉閣鄭啟聰指，將軍澳茵怡花園6座中層C室，實用面積約555方呎，三房間隔，去年4月以530萬元第二市場價放售，終以441萬元易手，累積減幅約16.8%，成交呎價約7,946元。

原業主於1996年以約156.6萬元一手買入單位，持貨至今帳面賺約284萬元。

祥益古文彬表示，屯門景新臺2座高層A室，實用面積約677方呎，三房設計，綠表客見屋苑樓齡較新，決定以455萬元購入，呎價約6,721元。據了解，原業主於2008年以約144.2萬元購入單位，帳面獲利310.8萬元。