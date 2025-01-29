去年銀主盤升幅來自公營

有地產代理報告指，2024年本港整體住宅銀主盤存量約260伙，按年再多約1.2%，不過，當中私人住宅所佔存量減少約3%；至於公營房屋銀主盤存量按年增加。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，截至去年底，整體銀主單位存量較2023年底的257個，增約3伙；其中，私宅數量佔191伙，按年減少約6個。去年公營房屋銀主盤存量約69個，較2023年底的60個多約15%。

千餘萬價位上季增三成 以按季比較，截至2024年12月的第四季，住宅銀主盤存量比第三季的249個，增加約11個或約4.4%，並連升3季，連續6季處於200宗以上高水平。

至於按銀主放盤價劃分，第四季價值2,000萬元或以下新增私宅銀主盤，其按季升幅均超過45%，當中1,000萬至2,000萬元增幅更達約1.1倍。在新增數量大於售出量下，1,000萬至2,000萬元銀主盤存量明顯增加約29%。不過，700萬至1,000萬元，以及2,000萬元以上存量同樣下跌約14%及約10%。

以分區而言，上季只有港島區私宅銀主盤存量錄得下跌，同期九龍及新界區均上升。港島區存量約35個，按季減少約22%。九龍區私宅銀主盤存量約57個，按季漲約10%；新界區存量約99個，按季增加約8%。