藍籌盤交投縮29%

本月暫116宗 麗港城跌八成最多 臨近歲晚，交投量顯著減少，10大屋苑1月暫錄約116宗成交，較去年12月全月仍少約29.3%，當中約七成項目宗數下挫，茶果嶺麗港城跌幅達約八成最多；同期8個屋苑平均實用呎價回落，鰂魚涌太古城業主「龍尾」最後衝刺，沽出套三房單位，近6年帳面蝕讓400萬元。

中原表示，去年12月全月同批藍籌屋苑共錄約164宗買賣，與1月截至昨日成交量相比，仍相差約48宗。麗港城上月錄約20宗，本月暫錄約4宗，為同批項目中最淡靜。該行洪金興指，屋苑上月交投反彈，細價筍盤被市場幾乎完全消耗，市場可供選擇單位大減，交投即時放慢，加上農曆新年將至，直接令區內交投量明顯回落。

太古城呎價$12966 貶28% 港島屋苑交投轉靜，太古城本月成交量較上月全月跌約57.1%，平均實用呎價跌約2.3%至約14,107元，有業主趕在農曆新年前出貨。中原王秀芬稱，該屋苑東山閣低層D室，實用面積約762方呎，以988萬元易手，呎價約12,966元。原業主2019年3月以1,388萬元購入，帳面貶值約28.8%。

該行趙鴻運續稱，順安閣中低層C室，實用面積約580方呎，兩房則王，有裝修，累減112萬元，以788萬元獲承接，呎價約13,586元。

同區康怡花園本月暫錄約5宗買賣，較去年12月全月少約54.5%，平均實用呎價上升約4.6%至約12,941元。市場消息透露，該盤Q座一個中層兩房戶，日前以605萬元易手，以實用面積約466方呎計，呎價約12,983元。原業主持貨約兩年，帳面虧損逾140萬元，物業跌價約19.1%。

新界細價樓方面，沙田第一城本月暫錄約6宗買賣，對比上月全月跌約四成，中原伍錦基稱，屋苑按月宗數暫屬有紀錄以來新低，受節日氣氛影響，睇樓活動同時下跌。

事實上，8個屋苑平均實用呎價較上月底下跌，跌幅介乎約0.7至5.7%，鴨脷洲海怡半島跌幅最大，每方呎約12,638元，1月暫錄約13宗成交，已較上月全月多出約62.5%。同期將軍澳新都城錄約8宗成交，平均實用呎價下挫約3.7%至約12,815元。

天晉II移民盤低市價10%沽 除藍籌屋苑外，不少業主為求出貨，寧願止蝕離場。美聯陳健豪表示，將軍澳天晉II的3A座高層A室，實用面積約551方呎，兩房間隔，原業主計劃移民，單位以1,050萬元放盤約一年，外區首置客終以842萬元購入，低市價約10%，呎價約15,281元。原業主持貨3年多，帳蝕約258萬元，貶值約23.5%。

中原周世康指，銅鑼灣華納大廈低層F室三房戶，實用面積約703方呎，原業主有意換樓，叫價798萬元放售，減價200萬元，用家以598萬元承接，呎價約8,506元，原業主於2016年以730萬元購入，逾8年帳面需蝕132萬元。

1月份10大屋苑交投表現