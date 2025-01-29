唐家成︰亞洲可連繫全球
美國新政府上台勢必加劇環球局勢動盪，香港交易所(00388)主席唐家成表示，全球秩序正不斷改變，市場需要更多的全球連繫，而非更少，將亞洲不同國家、貿易中心、資金池和消費市場結合起來，又認為亞洲可基於全球的連繫及合作，在當中發揮領導作用，以服務世界的共同利益。
預期有力引領新議程
他提到，在過去50年，全球的連繫和合作，進一步推動亞洲顯著增長。亞洲作為全球增長最大貢獻之一，有力引領新的議程，促進全球化、解決人口變遷和應對氣候變遷。
另他指，亞洲的合作早已不局限於區內，例如在過去20年，拉丁美洲的亞洲貨物貿易份額幾乎增加兩倍，從而在基礎設施、能源和採礦領域建立了重要的跨區域夥伴關係。另外，須促進更多的跨國合作，包括交流專業知識、推動脫碳工作。
唐氏又指，港交所位於亞洲金融市場的中心，推動全球互聯互通和合作，對交易所的進步非常重要。港交所在過去兩年，加強「互聯互通」計劃的力度超越了過去8年，讓中國與世界的聯繫更加緊密。同時增加市場的深度、多樣性和活力，連結資本與機會。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：