簡訊一覽
●滙豐控股(00005)證實外媒報道，縮減歐美投行業務，退出亞洲和中東核心業務以外所提供的股票資本市場（ECM）和諮詢服務，包括歐洲、英國和美洲，債券資本市場（DCM）和併購融資業務不受影響。暫時未知裁員及成本節省規模，滙控倫敦股價曾跌0.82%，其後跌幅收窄。
●恒生銀行(00011)在2014年2月至2023年5月期間，在銷售集體投資計劃和衍生產品方面犯有嚴重的監管缺失，向客戶多收至少2,240萬元的收益或費用，又沒有向他們充分披露金錢收益，遭香港證監會譴責，並處罰6,640萬元。恒生接受有關決定，已即時採取措施，全面糾正有關問題。
●陸金所控股(06623)昨早停牌，涉及建議更換核數師及可能延遲刊發2024年年度業績。
●光大綠色環保(01257)盈警，預期去年虧損擴大66至69%，到約5億至5.1億元。
●煜盛文化(01859)遭香港聯交所取消上市地位，2月4日生效。
●阿里巴巴(09988)創始人馬雲及主席蔡崇信等設立的藍池資本，據報收購意大利運動鞋品牌Golden Goose約12%股權。
●萬洲國際(00288)分拆史密斯菲爾德在美國上市，發售價定為每股20美元，周二於納斯達克全球精選市場掛牌，主席萬隆會認購6,400萬美元等值的股份，相當於320萬股。
●消息指，金鐘力寶中心1座高層04至06室商廈單位，面積約3,614方呎，以約5,168萬元沽，呎價約14,300元。原業主為資深投資者，於兩年前買入，現帳蝕約2,650萬元，單位貶值約33.9%。
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