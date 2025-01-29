國泰傳再訂購寬體客機

消息指，國泰已經向上述兩企發出一份類似報價單的文件，要求空中巴士和波音提供未來10年的交付飛機詳情。不過，飛機最終買入數量尚未敲定，而考慮到國泰需要擴大在港運營，且目前香港國際機場已經具備3條跑道，所以飛機訂購量可能以倍數上升。

瑞銀看淡內地3航企 回顧去年，國泰營運及航空服務總裁、董事局常務董事麥皓雲（Alex McGowan）曾表示，國泰對空巴A350、波音787夢幻客機，以及波音新機種、尚未獲得認證的777X感興趣。國泰也公布今年起7年將投資約128億美元，用於機隊、客艙產品和休息室等各大領域。

瑞銀又指，按照中國會計準則，國航、東航及南航去年第四季淨虧損為15億至16億元人民幣、32億至42億元人民幣，以及32億至38億元人民幣，均較2023年同期的虧損收窄，主因期內客運收益率提升及燃油價格下降所致。東航昨收跌1.18%、國航和南航各升0.21%和0.27%。內媒指，內地國內線航班下月5日起調高燃油附加費。