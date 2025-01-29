券商對萬科前景審慎 股價升少截

大摩指，萬科去年核心虧損顯著低於預期，深圳地鐵集團將加強控制萬科，或有助為到期債務再融資。里昂補充，萬科的國企定性增強亦有助以相對合理的價錢出售資產。

大摩籲減持 摩通嗌趁彈沽 然而，大摩表示，萬科可用於再融資的未抵押優質資產有限，現時其經營現金流為負，預測每月淨流出超過20億元人民幣，限制未來兩年買地能力，而土地儲備減少會繼續拖累物業銷售表現，建議減持萬科。摩根大通認為，深鐵接管萬科是「政府擔保」，抑或只是為保交樓或防止溢出效應，現時懸而未決，但有政府擔保的發展商過去幾年照樣有債券違約，建議趁反彈沽售萬科。

美銀證券相信，深圳政府找人接管萬科，消除該企陷入違約之風險，但深鐵只是「以市場為主導」的方式提出支持，並非無條件，萬科恢復增長道路仍不明朗，維持該股「跑輸大市」評級，目標價6.2元。

不過，由於央企和國企近期投地有些成交價較高的個案，中指研究院指，本月百強內房投地總額按年升41.4%，暫扭轉去年的跌勢。