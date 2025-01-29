券商對萬科前景審慎 股價升少截
大摩指，萬科去年核心虧損顯著低於預期，深圳地鐵集團將加強控制萬科，或有助為到期債務再融資。里昂補充，萬科的國企定性增強亦有助以相對合理的價錢出售資產。
大摩籲減持 摩通嗌趁彈沽
然而，大摩表示，萬科可用於再融資的未抵押優質資產有限，現時其經營現金流為負，預測每月淨流出超過20億元人民幣，限制未來兩年買地能力，而土地儲備減少會繼續拖累物業銷售表現，建議減持萬科。摩根大通認為，深鐵接管萬科是「政府擔保」，抑或只是為保交樓或防止溢出效應，現時懸而未決，但有政府擔保的發展商過去幾年照樣有債券違約，建議趁反彈沽售萬科。
美銀證券相信，深圳政府找人接管萬科，消除該企陷入違約之風險，但深鐵只是「以市場為主導」的方式提出支持，並非無條件，萬科恢復增長道路仍不明朗，維持該股「跑輸大市」評級，目標價6.2元。
對內地經濟較為審慎的野村卻相對樂觀，指如果萬科在未來幾個月內能夠在政府支持下，逐步恢復賣樓增長，那麼今次管理層換血將標誌着持續3年多的房地產行業流動性危機將結束。民眾置業信心未受事件顯著影響，預計房企股價將出現短期反彈，繼續看好中介平台貝殼(02423)。
保利置業憂去年少賺逾80%
不論是萬科或碧桂園，業績受創一大原因是樓盤減值。國有的保利置業(00119)也不例外，預告去年全年純利倒退80至90%，參考2023年全年及2024年上半年純利，即去年全年最多僅賺約2.88億元人民幣，以及下半年虧損，原因是市場下行拖累毛利率下滑、發展中及持作出售物業之撥備增加。
房企清盤潮亦不絕，華南城(01668)周一遭花旗國際向高等法院入稟將公司清盤，涉及去年4月到期票據的欠款3.06億美元（約23.88億港元），公司將極力反對清盤呈請，並會與花旗方面友善協商、繼續積極與境外債權人溝通，又稱今次事件不會影響公司進行全面重組的意向。
不過，由於央企和國企近期投地有些成交價較高的個案，中指研究院指，本月百強內房投地總額按年升41.4%，暫扭轉去年的跌勢。
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