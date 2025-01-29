產經

滙豐料港銀今年不列新世界入NPL

新世界發展的債務問題成市場焦點。 新世界發展的債務問題成市場焦點。
新世界發展的債務問題成市場焦點。
新世界發展(00017)的債務問題成為不下於內房的市場焦點。滙豐環球研究相信，港銀今年內或不會將其貸款敞口列入不良貸款（NPL）的基本情境預測。新世界股價昨跌0.47%，收報4.17元。
可再融資賣產 具履約能力
滙豐仍相信，基於可能來自銀行或控股家族的再融資，以及資產出售，港銀今年底仍會視新世界為具備履約能力的實體。假設貸款和債券的平均有效借貸成本為6至7厘，滙豐估算新世界每年利息支出介乎91億至106億元，如果賣樓表現和出售資產能夠維持，這個負擔應該可控。
然而，滙豐同時指出，對比香港金融管理局的貸款分類框架，悲觀情景下，認為需要關注新世界移至被記錄為「需要關注」貸款或第二階段敞口的風險。如果銀行認為新世界「存在可能影響未來貸款償還的流動性問題」、「業務放緩或削弱財務狀況」或「地產行業表現不佳」，這就會發生。
滙豐列舉中銀香港(02388)和東亞銀行(00023)去年上半年的資料作參考，一旦貸款從履約分類降級至第二階段，銀行將要額外提取相當於約1至4.5%貸款敞口的撥備，因為撥備要求將從12個月的預期信貸損失（ECL）轉變為永久的ECL，這會對中銀和東亞的盈利分別造成約2%和4.3%的影響。
唱淡寫字樓 空置率恐續升
另該行再度唱淡本港寫字樓市道，指寫字樓租賃和資本價值可能下降，因為新供應今、明兩年仍維持高位，要2027年才會下降，整體空置率恐繼續上升，不論是核心區抑或非核心區，近期竣工的寫字樓招租均面臨不同程度的挑戰，令租戶議價能力提高。
然而，地產股現價已經反映諸多負面因素，看好太古地產(01972)，目標價19.5元，比昨日收市價高近27%，評級「買入」。金融股則偏好中銀和香港交易所(00388)，目標價分別為30.8元及373元，比昨日收市價高出約22%及23.5%，評級為「買入」。
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