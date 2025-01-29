滙豐料港銀今年不列新世界入NPL

可再融資賣產 具履約能力 滙豐仍相信，基於可能來自銀行或控股家族的再融資，以及資產出售，港銀今年底仍會視新世界為具備履約能力的實體。假設貸款和債券的平均有效借貸成本為6至7厘，滙豐估算新世界每年利息支出介乎91億至106億元，如果賣樓表現和出售資產能夠維持，這個負擔應該可控。

然而，滙豐同時指出，對比香港金融管理局的貸款分類框架，悲觀情景下，認為需要關注新世界移至被記錄為「需要關注」貸款或第二階段敞口的風險。如果銀行認為新世界「存在可能影響未來貸款償還的流動性問題」、「業務放緩或削弱財務狀況」或「地產行業表現不佳」，這就會發生。

唱淡寫字樓 空置率恐續升 另該行再度唱淡本港寫字樓市道，指寫字樓租賃和資本價值可能下降，因為新供應今、明兩年仍維持高位，要2027年才會下降，整體空置率恐繼續上升，不論是核心區抑或非核心區，近期竣工的寫字樓招租均面臨不同程度的挑戰，令租戶議價能力提高。