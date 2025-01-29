香港銀行境內使用貸款去年續縮1.8%

一如香港金融管理局上周披露，本港銀行去年貸款餘額再錄負增長2.8%。其中，以內地企業為主的本港境外使用貸款餘額縮5.7%，而本港境內使用的貸款餘額則跌1.8%，跌幅較2023年大，亦是本港需求偏弱的寫照。

建造批發零售拖累 全年計，本港境內使用貸款當中，跌幅最勁的行業為建造業及物業發展與投資，縮7.5%，幅度比起2023年的1.9%顯著擴大，某程度上是銀行公會早前與建造業界商討解決流動性問題的前奏；其次是不計銀行同業借款的財務及金融有關公司，跌6.6%，批發及零售亦跌2.7%。

錄增長的首先是運輸及運輸設備，升9.5%；其次是涉及居者有其屋、私人參建居屋、租者置其屋的住宅貸款餘額，升5.7%，增長顯著高於私樓的1.1%；貿易融資則升4.6%。

單計末季，建造業及物業發展與投資的貸款餘額再縮1.1%，批發及零售倒跌1.5%，證券經紀更挫23.1%，扭轉對上一季按季升54.9%強勢。限制跌幅主要靠運輸及運輸設備、財務及金融有關公司、非私樓住宅，貸款餘額按季升4.8%、1.8%、0.8%，貿易融資升0.6%。

全年美元存款添14% 金管局視存款餘額為資金進出本港的指標，上月港元及美元存款分別升0.9%及2.3%，反觀人民幣存款因「企業資金流動」跌6.6%。

全年計，港元及美元分別升2.8%及14.2%，成就整體存款升7.1%；其中，美元存款創8年最勁升幅，2018年中美貿易戰開打以來照樣連年上升，相比2017年12月底累漲59%。值得留意的是，去年港元貸款餘額跌5.8%之際，外幣貸款餘額卻升2.4%。

另外，本港上月底貨幣基礎為19,576億港元，按月增0.4%，原因包括負債證明書總額（以美元換港元）增加，以美國國債為主的支持資產總額增0.2%至21,446億港元，增幅較低的原因包括投資按市價重估（美債跌價），對港元貨幣基礎的支持比率遂略降至109.56%。