港負資產年增萬三宗 23載最勁

上季回落至38389宗 涉及金額1951億 港銀去年9月中跟隨美國減息，下調最優惠利率（P息），本港樓價上季輕微回升，連帶負資產宗數減少。香港金融管理局公布，去年12月底，本港負資產宗數為38,389宗，比9月底按季回落2,324宗或5.7%，但去年全年計升13,226宗或52.6%，宗數增幅起碼是2001年後最勁，且連續3年超過一萬宗。

該局重申，港樓負資產個案主要涉及按揭成數一般較高的銀行職員樓揭，或按揭保險計劃貸款，而且數字僅涉及銀行提供並已知為負資產的一按貸款，不包括二按。

去年12月底，負資產樓按涉及的金額按季減少124億元或6%，至1,951億元，其中無抵押部分按季減少13億元或8.2%，至145億港元。儘管拖欠3個月或以上的負資產樓按佔比升0.02個百分點至0.15%，但仍維持低水平，而所有樓按僅0.11%拖欠3個月或以上，比率按月持平，經重組貸款比率維持接近零。

專家估再降息後情況改善 中原按揭董事總經理王美鳳表示，除了減息，近年按揭成數逐步放寬亦有利降低高成數按保使用比例，有助減低負資產數字。以銀行上季提速減息且今年仍處減息周期，加上本地經濟復甦步伐趨穩、樓按已全面放寬，預料樓市可繼續復甦向穩、負資產宗數繼續回落。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明評論，本港業主還款能力一直穩健，銀行借貸風險可控。鑑於美國今年內仍有望減息最少兩次，預料本港拆息將跟隨回落，港銀亦有空間再減P，計及減息有利經濟復甦、政府放寬按揭，可望加快用家及投資者入市，港樓下半年將反覆回穩，負資產有望跟隨減少。

祥益地產重申，本港貨幣供應量（M3）對比1997年亞洲金融風暴已累增5.58倍，資產市場仍然面對資金泛濫；按照「太多的貨幣追逐有限的貨物」的道理，本港樓價過去20多年的上升並無失控，因此長遠影響樓價最大的因素是M3。總裁汪敦敬強調，有能力置業者應量力而為去掌握機會。

新申請按揭貸款月減21% 另外，金管局公布，上月新申請按揭貸款宗數為6,306宗，按月減少21.1%，創3個月低；新批出按揭宗數則增加2.6%至5,342宗，貸款額按月增加5.4%至255億元，創7個月高，其中涉及一手的貸款增8.7%至86億元，二手及轉按各增0.5%及21.1%，至138億元及31億元；同月新取用按揭貸款額則按月升24.5%至133億元。新批按揭貸款當中，以香港銀行同業拆息（HIBOR）作為定價參考的H按佔91.3%，以P息定價的P按佔4.1%。

雖說去年全年新批出按揭宗數仍是1997年以來的有紀錄新低，曹德明相信，以今年息口或繼續回落、樓按鬆綁、搶人才效果將逐漸浮現，預料樓市交投將逐步回穩，按揭業務數據將恢復正增長。王美鳳則相信，按揭貸款量今年將回復雙位數增長。

港負資產宗數