比特幣反彈 重越10萬關

有美國「加密沙皇」之稱、白宮人工智能及加密貨幣事務主管薩克斯（David Sacks）接受外媒訪問時稱，以特朗普為首的新政府承諾改善加密產業的監管環境，推動美國打造成全球加密中心，同時冀美元在數碼領域有國際主導地位。

白宮冀美元主導數碼領域

他指，「需要明確甚麼算是證券、甚麼是商品、甚麼是數碼資產或收藏品，這些需要有清晰的定義。」他又提及，美元已經是全球儲備貨幣，雖然任何政府都可以創造穩定幣，但不擔心這方面競爭，同時擴展美元在數碼領域的主導地位，不僅可以為美國國債帶來龐大的需求，還有助於支持國家財政，降低長期利率。