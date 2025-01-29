比特幣反彈 重越10萬關
中國人工智能（AI）初創企業DeepSeek出現技術突破，觸發周一納指暴瀉，進而打擊加密貨幣市場情緒，惟幣價昨日已見反彈。加密貨幣統計網站CoinMarketCap顯示，比特幣日內回升逾3%，見每枚102,961美元，以太幣則升逾4%，見3,201美元一枚。
有美國「加密沙皇」之稱、白宮人工智能及加密貨幣事務主管薩克斯（David Sacks）接受外媒訪問時稱，以特朗普為首的新政府承諾改善加密產業的監管環境，推動美國打造成全球加密中心，同時冀美元在數碼領域有國際主導地位。
白宮冀美元主導數碼領域
他指，「需要明確甚麼算是證券、甚麼是商品、甚麼是數碼資產或收藏品，這些需要有清晰的定義。」他又提及，美元已經是全球儲備貨幣，雖然任何政府都可以創造穩定幣，但不擔心這方面競爭，同時擴展美元在數碼領域的主導地位，不僅可以為美國國債帶來龐大的需求，還有助於支持國家財政，降低長期利率。
至於是否創設以比特幣為首的國家級數碼資產儲備，他則指還在評估階段，暫時未有最終決定。
另香港交易所(00388)數據顯示，香港3隻比特幣現貨交易所買賣基金（ETF）和3隻以太幣現貨ETF總資產管理規模達40.5億元，其中OSL託管的華夏基金、嘉實國際旗下兩隻比特幣ETF和兩隻以太坊ETF，總資管規模逾25.65億元，佔63%。
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