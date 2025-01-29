達利奧：AI泡沫重蹈千禧科網覆轍

中美科技大戰今年由中國人工智能（AI）公司DeepSeek發布的最新開源模型揭開序幕，皆因其開發成本低、性能卻直逼美國的ChatGPT，引起廣泛關注。對沖基金橋水創始人、有「鱷王」之稱的達利奧警告，投資者對AI的狂熱情緒令美股出現類似於千禧年科網股的估值泡沫，一些人誤把技術的前景當為成功的投資，而泡沫可能會被息口風險戳破。

達利奧還強調，中美之間科技戰的重要程度，指分出高下遠比盈利能力重要，原因是這不僅是經濟優勢，還是軍事優勢，又強調那些「關注盈利能力的人不會贏得這場比賽。」他坦言，美國早晚也要以國家之力，不惜犧牲盈利去推動AI科企爭勝，美國會與相關企業形成一個「複合體」。

學者料中美AI爭霸「打和」 另一邊廂，美國紐約大學神經科學名譽教授馬庫斯撰文表示，觀乎DeepSeek的崛起，相信AI霸權之爭現在已經結束，「美國沒贏，中國也沒贏」，中美形成「打和」局面。

他又指出，中國最近的進展對OpenAI而言無疑是重大打擊。由於去年12月底DeepSeek做出近乎最先進模型，訓練成本只是以往模型五十分之一，即時令DeepSeek在效能及創新上與OpenAI等看齊。

語言大模型難再突破 馬庫斯續指，在語言大模型（LLM）領域無休止的競爭，只會消耗原本用於更創新方案的寶貴資源。美國想重獲顯著的優勢，唯一出路就在於政府機構、企業或實驗室能突破LLM的固有範式局限。

不過，他稱目前LLM的路徑已經成熟，很難再有顛覆性突破，而且存在透明度差、結構龐雜，難以調試和驗證的問題，同時預期在通用人工智能（AGI）競賽的終極贏家，並非擁有最多晶片的國家，而是最能創新的國家。