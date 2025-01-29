市場估聯儲凍息 道指早段靠穩

美國科技股周一經歷大調整後，美股3大指數周二早段略為反彈，道指曾升83點，報44,796點；標指升15點，報6,027點；納指升127點，報19,469點。債息則有所反彈，美國10年期國債孳息率一度升至4.582厘。

美國及歐元區議息結果於香港時間周四公布，美匯指數周二重上108大關，主要由於市場預計聯儲局仍將按兵不動，歐洲央行則會繼續減息。

歐央行今年或減息3次 瀚亞投資投資總監Vis Nayar表示，對於聯儲局而言，通脹和失業率對利率政策起到關鍵作用，如果1月和2月的消費物價指數（CPI）增幅疲弱，且結合失業率上升，5月可能成為當局再度減息的窗口。至於歐洲，央行行長拉加德可能會試圖維持漸進減息的指導方針，因為上月的通脹數據高於預期。不過，考慮到德國、法國的經濟狀況及企業盈利，預計歐洲央行今年會減息3次（每次0.25厘），惟也不排除4次減息的可能。

最新經濟數據顯示，美國1月諮商會消費信心指數報104.1，低過預期；去年12月耐用品訂單按月倒退2.2%，遜預期，不計航機的非軍備訂單則按月升0.5%，勝預期。

從各種迹象看來，美國的經濟表現仍大致上優於歐洲乃至全球其他地區，這也是美股過去兩年表現強勁的原因。摩根士丹利企業信用研究主管Andrew Sheets指出，美股無論是絕對估值還是相對於債券市場的估值，都顯然處於歷史高位。然而，他並不認為市場樂觀情緒已經見頂。

他解釋指，雖然認為投資者的樂觀情緒持續，但企業情緒卻並非如此。比如常用來衡量企業信心的指標之一的併購活動，仍遠低於歷史平均值。同時，過去3年，美國市場低評級債務的數量實際上一直在萎縮，這些並不是企業過度樂觀時一般會出現的趨勢。

HistoSonics擬在美上市 企業消息方面，醫療器材公司HistoSonics據報正考慮最早於今年在美國上市。該公司主要開發用於治療癌症的新技術裝置，並且與李嘉誠基金會有合作關係。去年李嘉誠基金會分別向港大醫學院及中文大學，各捐贈一部由Histosonics生產的超聲波組織碎化（Histotripsy）設備。