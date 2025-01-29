英偉達看好AI晶片需求 股價曾升3%

英偉達股價近月走勢

由於DeepSeek訓練模型所需的算力特別低、成本便宜，市場擔心未來對英偉達AI圖像處理器（GPU）晶片的需求會不及預期，觸發AI晶片股一輪洗倉式下跌。對此，英偉達的回應卻顯得毫不擔心，反指DeepSeek的成功證明未來需要更多的AI晶片，表明其晶片對中國市場相當實用。

高盛：對沖基金掟科技股 英偉達股價於周二早段曾反彈3%，高見122美元，惟之後再度轉跌；上一日瀉13.33%的台積電ADR（美國預託證券）則曾反彈1.48%。

不過，英偉達向來「報喜不報憂」。2018年時，英偉達就曾經隱瞞加密貨幣「挖礦」對公司業務的影響，結果當時幣價崩盤導致其業績爆雷，並遭到美國證交會（SEC）調查。當時英偉達管理層一直對貢獻不少收入的「挖礦」需求避而不談，最終在2022年向SEC支付550萬美元罰款，惟依然不願承認任何指控。高盛直言，對沖基金上周已經開始拋售美國科技股，已不再堅定看好該板塊。

當然，市場上並不缺乏英偉達的忠實信徒，比如投行Cantor Fitzgerald就表示，認為DeepSeek可能未有因為美國的制裁而隱去訓練成本，又指DeepSeek升級反而預示着GPU需求更上一層樓，建議買入英偉達撈底。Vanda Research數據亦顯示，美國散戶周一淨買入英偉達的金額創紀錄新高。

OpenAI指算力是發展關鍵 駿利亨德森投資組合經理Richard Clode則認為，最新的技術發展對未來AI長期趨勢依然積極，但投資者要對接下來AI投資更具選擇性。

備受關注的DeepSeek最新亦表示，其影像生成模型Janus-Pro-7B的表現已經超越OpenAI的DALL-E 3以及Stability AI的Stable Diffusion，新模型在Janus的基礎上進行改進，升級了訓練流程、資料品質，以及模型的規模，以實現更好的影像穩定及更豐富的細節。

事實上，OpenAI行政總裁阿爾特曼對DeepSeek表達認可，稱後者的R1模型「令人印象深刻」，特別是其價格相當便宜。不過，他亦強調，相信OpenAI擁有更強的算力，而這將會是成功的關鍵。