阿里雲AI視覺模型傳贏OpenAI
中國人工智能（AI）技術發展正在不斷追落後，作為科網巨頭的阿里巴巴(09988)旗下阿里雲亦是中國AI的領頭羊之一。該公司研發的AI大語言模型通義千問的開源版本視覺模型Qwen2.5-VL，據報已經超越OpenAI的GPT-4o，以及由Anthropic研發的Claude3.5。
實現多步驟複雜操作
阿里股價昨日收報88.3元，創兩個半月收市新高。據報道，Qwen2.5-VL的「視覺理解」（即分析及理解圖象、影片的能力）顯著地強於其他模型，同時還突破性地支援超過一小時的視頻理解，可以作為一個能操控手機和電腦的AI視覺智能體（Visual Agents），實現電腦修圖、手機訂票等多步驟複雜操作。
不過，Qwen2.5-VL能否為阿里帶來實際的經濟效益，仍然是一大疑問。大約一個月前，阿里雲才宣布通義千問視覺理解模型全線大幅降價，以Qwen-VL-Plus為例，降價後每1,000個代幣（tokens）價格最低0.0015元人民幣，減幅超過八成。而在此之前，內地科網巨頭提供的AI模型運算服務亦已經多次減價，價格大戰似乎短期內不會結束。
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