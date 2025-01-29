港股龍年飆4478 破紀錄

小米漲兩倍膺藍籌股王 DeepSeek掀尋寶熱 內地人工智能（AI）初創公司DeepSeek以低成本開發優質大模型所掀起的美股風暴，未令港股龍年最後一個交易日顯著呈強，但全年計仍飆4,478點或28.44%，延續恒生指數面世以來龍年埋單不跌的「傳統」，以點數計，更是歷來表現最好龍年。券商繼續搜羅受惠DeepSeek熱潮的港股，摩根士丹利則指，DeepSeek或會挑戰現狀，重新評估AI模型開發方法、推動AI更快創新，並使中美兩國在AI領域更加對等。

恒生指數昨日高開139點，報20,337點，再創個半月高位，惟其後升勢不保，曾轉跌32點，低見20,165點，隨後大市止跌回升，最終收報20,225點，揚27點。國企指數跌不足一點或0.01%，收報7,382點；科技指數升36點或0.77%，收報4,723點。

受「北水」暫停南下影響，半日市成交僅516.84億元，是周一的約35%。全周只得兩個交易日，恒指累升158點或0.79%，連續第3周上揚，全月則走高165點或0.82%，連升兩個月。

大摩指，雖然中國數據中心短期面對不確定性，但仍長遠看好其前景，相信DeepSeek的技術可能會減少對AI模型訓練的需求，將更利好一線市場的數據中心需求。

高盛提醒，隨着市場發展，入門檻降低，資本雄厚的網絡巨頭與新創公司之間可能存在競爭。就應用而言，相信騰訊最有能力推出To-C（面向一般消費者）的AI代理應用，因為微信兼具社交和交易功能。至於雲端或資料中心，阿里旗下阿里雲是中國雲端巨頭，有望受惠公有雲及AI運算需求持續增長。

港股龍年表現 龍年藍籌龍虎榜 恒指龍年反覆向上