股市估市：盈喜股尋寶 順豐同城值博

港股氣氛在農曆新年假期前夕明顯改善，業績期來臨，部分上市公司也會發出業績快報，其中發盈喜的更受投資者關注。雖然港股氣氛確實改善，但投資者同時對盈喜要求更高，不但看盈利、收入增長情況，而且行業前景要好，才是「真盈喜」！

順豐同城指，主要是受惠於內地消費領域的發展趨勢，餐飲及零售行業的消費增長，及即時配送的需求量增加。事實上，即時配送行業快速發展，根據艾瑞諮詢數據，中國即時配送行業近年來處於高速發展階段，在2023年，行業規模已達到3,385億元（人民幣‧下同），預計行業在2023至2028年間的年均增速可達19.1%，預計到2028年行業整體規模可以增加至8,096億元。

受惠中國內需政策 順豐同城與母公司順豐控股的生態深度協同，打造「倉儲+轉運+同城即時配送」的一體化供應鏈解決方案，承接如「傳統電商+門店即配」的全場景服務。多間大行包括交銀國際、中信里昂等在公司發了盈喜後，對其前景表現得更有信心，並認為提升未來收入及利潤增長的預期，認可其在行業中的第三方中立優勢。

去年開始，內地積極出台刺激消費政策和措施，提振了內需，亦利好與內地消費相關行業，令即時配送行業重要性與日俱增。順豐同城數據顯示，2024年聖誕節期間，全場景即配總單量較2023年同期增長81%，2025年元旦當天即配單量按年增加92%，其中商超、百貨、美妝、飲品等品類單量按年翻倍。順豐同城再來「春節不打烊」的服務承諾，相信其全場景即配需求的精準把握，在今個新春前的銷售檔期，可迎來更多即配需求，重新帶動股價走勢，值得留意。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒