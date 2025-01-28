基金睇市：內地清潔能源市場存機遇

備受矚目的日子終於來臨，特朗普正式在白宮宣誓就職，開啟其第二個總統任期。在上任首日，特朗普已簽署26項行政命令，涵蓋外交政策、司法制度、移民及能源等範疇。其中部分命令具爭議性，並可能影響其即將展開的總統任期，更深遠地改變未來的政策方向。

部分行政命令對中美關係及兩國經濟帶來巨大影響。特朗普繼續推行其「美國優先」政策，並簽署行政命令，要求在所有未來的外交政策討論中優先考慮美國利益。外界原本預期特朗普會立即採取措施，縮減美國對中國的貿易逆差。市場一度憂慮他在競選期間承諾對中國商品徵收60%關稅將會迅速實施。

然而，令投資者意外的是，特朗普在就職當日僅宣布徵收10%關稅，並於上周五公開表示，若能達成互利的貿易合作，他甚至會考慮完全取消對中國的關稅。

若中美能夠達成成功的貿易協議，預計中國股票及指數表現將會優於市場預期。由於投資者對特朗普第二任期抱有最壞打算，許多人已減少投資組合中對中國股票的比例，導致不少中國股票被低估。投資者在構建投資組合時，已將中美貿易關係惡化的風險納入考量。若該風險得以緩解，這類公司的股價將具備巨大上行空間。

白宮宣布退出《巴黎協定》 特朗普宣布退出《巴黎協定》及減低對電動車與清潔能源的政策承諾，進一步提升中國主導的清潔能源與電動車市場競爭力。目前已有基金公司希望為願意承擔風險的投資者，提供中國清潔能源市場的相關投資機會。儘管如此，投資者需留意整體風險承受能力，因為預計清潔能源及貿易相關市場將繼續波動。對具投機性質的投資者而言，這些基金或許提供投機機會。

曜熊理財