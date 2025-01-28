大行觀點：投資亞洲市場先留意美關稅

特朗普2.0的關稅政策對亞洲將有甚麼影響？值得注意的是，這些舉措顯示關稅將再次成為特朗普落實「美國優先」的首選政策工具，在非貿易議題上也是如此，意味着亞洲需要對2025年各種與關稅相關的直接和間接衝擊作好準備。

除了被視為美國最大戰略對手的中國之外，亞洲10大經濟體中，有7個對美國的貿易順差排名前列，包括越南、日本、台灣和南韓。自2019年以來，亞洲整體對美的貿易順差（不包括中國），從約2,500億美元大幅增加至4,000億美元。在美國聯儲局降息幅度減小，以及美元持續轉強之際，關稅導致的通脹壓力和美國經濟持續強勁，也可能限制亞洲央行的貨幣政策寬鬆空間。

影響區內央行降息周期 儘管過去4年以來，中國大力推動與其他市場的貿易聯繫，分散出口市場，但現階段仍是最大的對美貿易順差國。根據基準情景，預期到2026年底，美國實際對中國關稅稅率將從目前的10%逐步增加至30%。不過，隨着中國持續分散出口地及相應的刺激舉措，這對雙邊貿易平衡數字的影響將大於對中國經濟增長的影響。然而，在下行情景，特朗普對華全面加徵60%的關稅將帶來更大的衝擊，影響的廣度和深度將取決於中國相應的政策舉措。

亞洲方面，美國國債孳息率早前上揚和強美元，導致央行降息延後，比如印尼在過去兩次會議按兵不動。目前對亞洲利率今年平均降幅預期，從此前的0.6厘降至0.4厘，印尼、印度和菲律賓等今年或僅降息兩次，每次0.25厘。預期央行將暫時觀望，直到下半年關稅對經濟的衝擊更明朗再作定奪。

在此期間，亞洲央行也可能降低存款準備金率、放寬宏觀審慎措施，以及使用向市場注入資金等工具，保持流動性充裕。換言之，關稅對經濟的影響一日未明，央行重啟寬鬆的時間就會拖得愈久。

料對華加徵60%機會微 潛在關稅的確切規模和實施步伐仍存在很大的不確定性。雖然預期在下行情景中，美國對中國全面加徵60%關稅將帶來顯著的衝擊，但鑑於這可能推升通脹，且公眾對關稅的支持度可能低於特朗普1.0任期，此情景發生的可能性不大。

中國可能採取克制且有針對性的方式來回應美國關稅，着力避免局勢升級並最終達成中美「第二階段」貿易協議。原則上，中國還可出售其持有的美國國債。中國的美債持倉已從2013年的1.3萬億美元降至7,600億美元，但此舉將顯著加劇緊張局勢，對雙方達成協議無所助益。儘管這可能令美國的財政狀況承壓，但局勢升級和全球貿易戰的不確定性，也可能提升美國國債作為避風港的吸引力，進而削弱拋售美債帶來的影響。

強勁的美國經濟、降息和中國的刺激政策，提振亞洲（日本除外）市場在2024年上漲將近10%，惟仍遜於標指的23%漲幅。美元和美債孳息率上升，以及中國持續面臨挑戰，使得亞洲市場表現不如美股。美元貶值、聯儲局政策寬鬆，以及中國或全球增長強勁，是支持亞洲市場脫穎而出的重要因素，而這些因素未能在2024年持續到底。

瑞銀財富管理投資總監辦公室