公居屋成交：恆安邨三房未補價288萬蝕賣

二手交投未見起色，未補價第二市場放盤繼續要蝕讓及劈價才有承接。馬鞍山公屋恆安邨有三房單位，減價後以288萬元易手，原業主持貨約4年，帳面虧蝕20萬元離場。

萬方地產葉搏麟表示，上述為恆峰樓高層5室，實用面積約489方呎，望海景，有裝修，叫價298萬元，放盤約4個月，減價10萬元獲綠表客承接，呎價約5,890元。原業主於2021年1月以308萬元買入，單位帳面貶值約6.5%。

富康花園劈67萬易手 居屋放盤減價吸客。世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳富康花園9座中層B室，實用面積約592方呎，三房間隔，有裝修，1月中叫價520萬元放售，一口氣減67萬元後，獲白居二客以453萬元購入，減幅約12.9%，呎價約7,652元。

世紀21奇豐楊麗娟指，沙田居屋愉翠苑Q座高層6室，實用面積約663方呎，三房設計，放盤約一個月，累減42萬元，以586萬元第二市場價沽，呎價約8,839元。原業主早於1998年3月以約154.7萬元購入。