二手尋底：河畔花園301萬沽 7載勁貶37%

二手樓價繼續尋底，不少業主為求出貨，農曆新年前止蝕離場，以往受追捧的細價屋苑蝕幅進一步擴大，沙田河畔花園兩房戶劈價約14%，成交價301萬元，單位約7年帳面大幅貶值約37.3%。

中原黎宗文表示，上述單位為C座中層6室，實用面積約269方呎，叫價約350萬元，議價後減49萬元，獲用家承接，呎價約11,190元。原業主於2018年以約480萬元購入，帳面蝕179萬元。

YOHO Town兩房跌穿5球 元朗YOHO Town做價近4個月後再跌穿「5球」。該行王勤學指，該盤3座低層B室，實用面積約393方呎，兩房間隔，叫價508萬元，議價後以493萬元沽出，呎價約12,545元，原業主持貨約8年帳蝕7萬元離場。

將軍澳日出康城二手單位再錄損手個案。美聯陳健豪稱，LP6的5座低層C室兩房戶，實用面積約424方呎，叫價800萬元，放盤約一年半，單位仍有租客居住，區內換樓客未有睇樓下以575萬元購入，呎價約13,561元，上址逾7年帳面跌價約110.5萬元或約16.1%。

馬鞍山1月暫錄約56宗二手買賣，按月跌約兩成。中原胡耀祖稱，包括嵐岸6座中層E室，實用面積約496方呎，減價32萬元，以618萬元沽，呎價約12,460元，原業主2020年購入，帳蝕約142萬元，貶值約18.7%。

漣山銀主盤535萬售出 世紀21奇豐黎健峯指，同區馬鞍山中心1座低層D室三房戶，實用面積約634方呎，放盤約一年，減價30萬元，以620萬元沽，呎價僅約9,779元，相隔4個月屋苑成交呎價再低於一萬元。市場消息透露，沙田新城市廣場3期銀樺閣高層D室三房戶，實用面積約640方呎單位，成交價僅805萬元，屬同面積單位2016年後做價新低。

此外，銀主積極出貨。忠誠拍賣表示，屯門青山公路漣山Cedar II低層B室同類單位，實用面積約850方呎，去年曾以598萬元拍賣，其後多次減價翻拍，最近於拍賣前以535萬元售出，呎價約6,294元。