皇都單日售3伙 套逾億
不少買家趕上龍年尾班車入市。新世界發展(00017)的北角皇都，昨透過招標連賣3伙，單日套現逾1.06億元，其中兩伙由同一組買家斥資8,063萬元購入。新世界發展營業及市務（特別項目）部總監何家欣表示，最新售出的單位包括35樓B2室，為實用面積1,246方呎四房戶，連同兩個車位以4,610.2萬元沽，呎價37,000元創項目新高。該買家同時購入29樓A1室三房戶，連雙車位成交價3,452.8萬元，呎價32,000元。
天璽•海四房賣1.09億
啟德跑道區連錄大額承接，新鴻基地產(00016)的啟德天璽•海，昨招標沽第1座10樓A室，實用面積2,129方呎，四房三套間隔，成交價逾1.09億元，呎價約51,329元。為繼上周同系天璽後，九龍區今年第二宗做價逾一億元一手成交。
天瀧豪客傳逾億購兩戶
毗鄰由恒基地產(00012)牽頭的啟德天瀧，招標售出兩伙同層海景戶，涉資逾1.07億元，市傳由同一組買家購入。包括5座26樓A室，為實用面積1,382方呎四房戶，以5,373萬元沽出，呎價約38,878元。
佳明集團控股(01271)的青衣明翹匯，以3,745.7萬元沽2A座33樓及35樓A室連平台複式戶，呎價約20,479元，買家為荃灣換樓客。
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