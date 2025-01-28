新盤概況：珀岸加推 初四賣133伙

蛇年首場新盤銷售活動鐵定於大年初四開始。旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，昨日加推價單4號，提供88伙，折實平均呎價約11,388元，較上一批高約8%。項目落實本周六以先到先得形式次輪發售133伙。

#LYOS沽兩複式單位

該集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，第二輪發售單位涵蓋開放式至三房，折實價294.6萬至782.8萬元，折實呎價8,871至12,935元。入場戶為第1A座5樓J室，實用面積313方呎，折實呎價約9,412元。集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波稱，加推單位涵蓋中高層戶，個別售價上調約2%。