沙田地價近9年低

相隔半年再獲同區官地 是次為新地相隔約半年再度投得住宅官地，去年7月以樓面呎價約3,952元，中標同區小瀝源源順圍用地。該區對上一幅批出地皮，為沙田圍路與小瀝源路交界土地，由華懋集團於去年10月奪得，每方呎樓面地價約3,357元。

至於今次大圍美田路地皮批地結果反映，該區最新樓面呎樓較3個月前進一步下滑，並創出2016年3月後同區最低，當時售出為沙田大埔公路──沙田嶺段住宅地，每方呎批出價約2,760元，即畢架‧金峰現址。

資料顯示，昨日售出的住宅地，為最新加插於上季賣地計劃的新增土地，地盤佔地約3.88萬方呎，位置鄰近居屋美松苑及美城苑，可建總樓面約19.38萬方呎，預計提供約360個單位。

萊坊執行董事及大中華區估價及諮詢部主管方耀明指出，批地價屬合理範圍，是次有6家發展商入標，以中大型財團為主，反映雖然市況不理想，但主要發展商對有質素地皮仍有興趣。估計未來實用呎價約13,000元，便有合理利潤。

中小發展商參與度仍低 華坊諮詢評估資深董事梁泓沛則認為，中標財團於附近的香粉寮持有項目，出於協同作用，出價會相對進取，故投得地皮亦不感意外。作為今年首幅批出的住宅地，地皮規模較小，惟中小型發展商的參與度仍然較低，認為土地市場偏向淡靜。

資料顯示，上述香粉寮住宅發展項目，新地於去年以約12.13億元完成補地價，以總樓面約52.1萬方呎計算，每方呎價約2,300元。發展商當時指出，計劃興建約1,200伙，預計項目2031年落成。

沙田大圍住宅地中標結果