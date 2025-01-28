簡訊一覽
●中化化肥(00297)預期，去年將賺介乎10.1億至11.1億元（人民幣‧下同）之間，較2023年度賺6.26億元顯著增長。
●百奧賽圖(02315)預期，去年賺約2,000萬至4,000萬元（人民幣‧下同），而2023年度錄虧損約3.83億元。
●晶門半導體(02878)料去年將錄純利介乎900萬至1,000萬美元，按年減約48.5至53.6%。
●領地控股(06999)以9,529.72萬元（人民幣‧下同）出售駐馬店市驛城區一塊土地予一國有房企，料出售事項將錄得虧損約4,100萬元。
●中遠海運能源(01138)於1月27日獲Pacific Asset Management增持902.2萬股，每股均價6.9825元，持股量由5.52%增至6.22%。
●領展房產基金(00823)之管理人──領展資產管理宣布，已成功達標於去年底在旗下停車場提供3,000個電動車公眾充電站，令領展成為全港最大的私營電動車公眾充電站供應商。
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